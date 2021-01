Venezuelský prezident poslal Brazílii zásoby kyslíka na boj s COVID-19

Caracas 19. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro schválil zaslanie zásob kyslíka do Brazílie s cieľom pomôcť v tamojšom boji s ochorením COVID-19. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Maduro odobril zaslanie šiestich cisternových vozidiel s kyslíkom, ktoré smerujú do mesta Manaus v štáte Amazonas na severe Brazílie.



"Nech Brazílčania vedia, že sme pripravení Brazíliu podporiť najlepšie, ako sme schopní," povedal Maduro.



Vzťahy medzi Madurom a pravicovou vládou brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara sú napäté, píše AP. Brazília je jedna z 50 krajín sveta, ktoré uznali lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa ako právoplatného prezidenta tejto krajiny.



Nemocnice v meste Manaus sú preplnené a míňajú sa im zásoby kyslíka. Zásielka z Venezuely by podľa zdravotníckych úradov v štáte Amazonas mala do tohto mesta doraziť v pondelok v noci.