Nicolás Maduro pricestoval do Pekingu na rokovania so Si Ťin-pchingom

Peking 12. septembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro pricestoval v utorok do Pekingu, kde bude rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, informovala agentúra AFP.



Maduro v sprievode svojej manželky využil na cestu do Pekingu vysokorýchlostný vlak. Jeho návšteva v Číne sa začala minulý piatok, keď zavítal do mesta Šen-čen, potom odcestoval do Šanghaja a do provincie Šan-tung. V Číne by Maduro mal zotrvať do štvrtka.



Agentúra AFP poznamenala, že cieľom Madurovej návštevy je dosiahnuť, aby Čína vo väčšej miere podporovala ekonomiku Venezuely, ktorá je už viac ako desať rokov vo vážnej kríze. Maduro sa tiež snaží dosiahnuť členstvo Venezuely v hospodárskom zoskupení veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík známom ako BRICS.



Čína je hlavným veriteľom Venezuely a s touto diplomaticky izolovanou, socialistickou krajinou má tesné vzťahy. Maduro zavítal do Pekingu naposledy v roku 2018 - bola to jeho v poradí desiata cesta do Číny. Si navštívil Venezuelu aj v roku 2014.



AFP dodala, že Čína v roku 2010 požičala Venezuele - členskému štátu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) - približne 50 miliárd dolárov. Caracas spláca tento dlh dodávkami ropy, keďže Venezuela patrí medzi krajiny s najbohatšími zásobami tejto suroviny.



Problémom však je, že Peking obmedzil svoju pomoc Venezuele v súvislosti s jej oneskorenými dodávkami surovín. Maduro má preto čas do 14. septembra, keď sa jeho návšteva Číny skončí, aby Peking presvedčil, že jeho krajina je dôveryhodným partnerom, podotkla AFP.



Podľa washingtonského think-tanku Atlantic Council Čína poskytla Venezuele aj technologickú pomoc pri rozširovaní kontroly nad venezuelským obyvateľstvom.