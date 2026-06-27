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Venezuelu zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie

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Obyvatelia a záchranári prehľadávajú trosky zrútených obytných budov po stredajšom silnom zemetrasení vo venezuelskom meste Catia la Mar 26. júna 2026. Foto: TASR/AP

Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) sa epicentrum piatkového zemetrasenia nachádzalo v okolí mesta Maracay.

Autor TASR
Caracas 27. júna (TASR) - Severné pobrežie Venezuely v piatok popoludní zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Dva predchádzajúce ničivé otrasy si od štvrtku vyžiadali už takmer tisíc životov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) sa epicentrum piatkového zemetrasenia nachádzalo v okolí mesta Maracay. Pocítili ho aj obyvatelia hlavného mesta Caracas. Nie je známe, či otrasy spôsobili škody alebo straty na životoch.

Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Počet obetí medzičasom stúpol na 920 a zrejme ešte porastie.
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