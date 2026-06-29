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Venezuelu zasiahol v pondelok dotras s magnitúdou 4,6

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úrady po silnom zemetrasení evidujú okrem materiálnych škôd a úmrtí aj 3150 zranených a nezvestných je 46.628 ľudí.

Autor TASR
Caracas 29. júna (TASR) - Silný dotras s magnitúdou 4,6 v pondelok zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov s magnitúdou 7,2 a 7,5 v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych, píše TASR s odvolaním sa na novinárov agentúry AFP a americký denník The New York Times.

Pondelkový dotras zaznamenali po 7.00 h miestneho času (13.00 h SELČ) počas toho, ako záchranné zložky pokračovali v pátraní po preživších z minulotýždňového zemetrasenia. Úrady po silnom zemetrasení evidujú okrem materiálnych škôd a úmrtí aj 3150 zranených a nezvestných je 46.628 ľudí.

Štát La Guaira bol najviac zasiahnutý aj minulotýždňovým zemetrasením. Geologický úrad Spojených štátov (USGS) ešte pred týmto dotrasom informoval, že existuje 48-percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.
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