Veniec na rakve kráľovnej počas poslednej cesty skrýval mnoho symbolov

Londýn 19. septembra (TASR) - Rakvu s telesnými pozostatkami britskej kráľovnej Alžbety II. počas jej poslednej cesty ulicami Londýna a pohrebného obradu zdobil veniec, ktorý na žiadosť kráľa Karola III. obsahoval kvety a zeleň zo záhrad Buckinghamského paláca a Clarence House, ktoré sú rezidenciami kráľovskej rodiny v Londýne, ako aj z panstva Highgrove House v grófstve Gloucestershire, kde sa zvykol zdržiavať ešte princ Charles, informovala britská stanica BBC.



Veniec obsahoval zeleň vybranú špeciálne pre symboliku, ktorá sa s nimi spája: bol v ňom rozmarín ako symbol spomienok, ale aj lásky a vernosti; vetvičky myrty ako symbolu šťastného manželstva, ktoré boli odrezané z kríka vypestovaného z vetvičky zo svadobnej kytice zosnulej kráľovnej. Súčasťou florálnej kompozície boli i konáriky s listami dubu - stromu, ktorý symbolizuje silu lásky.



Túto zeleň rôznych odtieňov dopĺňali kvety pelargónie, záhradné ruže, jesenné hortenzie, rozchodníky, georgíny a chrastavce - všetky v odtieňoch zlatistej, ružovej a tmavobordovej farby s prímesou bielej, aby odrážali farby kráľovskej štandardy, na ktorej veniec na rakve ležal.



Na margo zvolenej farebnosti floristka Gemma Kavanaghová z londýnskeho kvetinárstva Moyses Stevens uviedla, že kráľovské pohrebné vence sú tradične skôr menej výrazné - v bielych a zelených tónoch, ale farebnosť kvetov možno zvoliť aj tak, aby zodpovedali kráľovskej štandarde, ako sa to stalo aj v prípade venca na Alžbetinej rakve.



Uprostred celej tejto kompozície bola rukou písaná kartička s textom, ktorého obsah nebol oficiálne zverejnený. V médiách a na sociálnych sieťach sa však objavili tvrdenia, že na nej stálo: "In loving and devoted memory" (S láskyplnou a oddanou spomienkou) a podpis nového kráľa.



BBC v súvislosti s rozmarínom pripomenula, že táto aromatická bylina sa objavila aj pri prvom televíznom prejave nového kráľa Karola III. k národu. Z jednej strany mal zarámovanú fotografiu svojej matky, zosnulej kráľovnej Alžbety II., a po jeho pravej ruke stála malá strieborná váza s bielymi kvetmi hrachoru a vetvičkami rozmarínu.