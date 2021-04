Verdikt súdu nad expolicajtom Derekom Chauvinom padne 16. júna

Bývalý americký expolicajt Derek Chauvin odchádza zo súdnej siene po vypočutí verdiktu poroty v Minneapolise, americký štát Minnesota v utorok 20. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Minneapolis 24. apríla (TASR) - Verdikt súdu nad bývalým americkým policajtom Derekom Chauvinom, ktorého porota uznala za vinného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, padne 16. júna. Podľa agentúry AFP to oznámil v piatok súd v meste Minneapolis v štáte Minnesota.Chauvina uznala v utorok súdna porota v Minneapolise za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Georgea Floyda. Za vinného ho dvanásťčlenná porota uznala vo všetkých bodoch obžaloby.Za vraždu druhého stupňa Chauvinovi hrozí 40-ročné za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie.Proces so Chauvinom sa začal v Minneapolise koncom marca. Po úvodných rečiach bola vyše dva týždne na rade obžaloba, ktorá tvrdila, že 46-ročný Floyd zomrel v dôsledku policajného zásahu. Minulý utorok sa k slovu dostala obhajoba, podľa ktorej k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom.Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že. Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.