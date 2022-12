Verdikt v prípade letu MH17 je právoplatný, prokuratúra sa neodvolala

Amsterdam 1. decembra (TASR) — Holandská prokuratúra vo štvrtok oznámila, že sa neodvolá proti rozsudkom vyneseným v kauze zostrelenia civilného letu MH17, pri ktorom v roku 2014 zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.



Odvolania v stanovenej 14-dňovej lehote nepodala ani trojica mužov, ktorí boli v neprítomnosti uznaní za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla a odsúdení na doživotie. Verdikt holandského súdu zo 17. novembra je tak právoplatný. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Odvolanie by predstavovalo obrovské bremeno pre príbuzných (obetí), ktorí by zostali v neistote ohľadom výsledku tohto trestného konania," uvádza sa v štvrtkovom zdôvodnení holandskej prokuratúry.



Verdikt haagskeho súdu zo 17. novembra dal podľa vyjadrenia žalobcov rodinám obetí "istotu v dôležitých otázkach", vrátane úlohy Ruska pri zostrelení letu MH17, a môže byť využitý v nadväzných občianskoprávnych sporoch.



Za zostrelenie letu boli v neprítomnosti odsúdení na doživotie bývalí agenti ruských tajných služieb Igor Girkin a jeden z vodcov proruských ukrajinských separatistov Sergej Dubinskij. Štvrtý obžalovaný — Rus Oleg Pulatov — bol oslobodený pre nedostatok dôkazov.



Rusko akúkoľvek účasť na zostrelení letu MH17 popiera a odmieta žiadosti o vydanie osôb zodpovedných za celú tragédiu. Novembrový verdikt haagskeho súdu označilo za spolitizovaný a škandalózny.



Holandský súd na základe dôkazov obžaloby dospel k záveru, že let MH17 v júli 2014 zostrelila nad východnou Ukrajinou raketa ruskej výroby vypálená Moskvou podporovanými separatistami. Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov, 43 Malajzijčanov a 38 Austrálčanov. Súd tiež zdôraznil, že separatistická "republika" v Doneckej oblasti, nad ktorou došlo k útoku na lietadlo, bola pod kontrolou Ruska.