Verejná doprava v Paríži a jeho okolí sa obmedzí na minimum

Paríž 25. marca (TASR) - Metro a železničné služby v Paríži a na jeho predmestiach budú od štvrtka obmedzené na minimum. Toto opatrenie je súčasťou celoštátneho obmedzenia pohybu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu, oznámili v stredu francúzski predstavitelia.



Parížsky dopravný podnik RATP a Francúzska národná železničná spoločnosť (SNCF) už predtým zaviedli vnútropodnikové obmedzenia, ktoré vstúpili do platnosti 17. marca. Obmedzenia sa netýkajú len nevyhnutne potrebných zamestnancov a tých, čo nemôžu vykonávať prácu z domu.



Od štvrtka bude zatvorených 50 z približne 300 parížskych staníc metra. Okrem toho všetky dopravné služby, ako aj prímestské spoje regionálnej siete RER fungujúce na predmestiach budú v prevádzke len od 06.00 h do 22.00 h.



Prevádzkujúce spoločnosti vysvetlili, že cieľom opatrení je ponechať fungovať len najnutnejšie vlaky pre zdravotníkov a ďalších ľudí, ktorí sa v čase koronavírusovej krízy potrebujú dostať do práce.



Autobusové a električkové spoje boli obmedzené už skôr, pričom celý systém parížskej verejnej dopravy funguje oproti normálu len na 30 percent - hoci v prevádzke je špeciálna kyvadlová doprava určená veľkým nemocniciam v regióne.



Reštrikcie v dopravných službách si vyžiadala aj skutočnosť, že mnoho zamestnancov dopravných spoločností nemôže chodiť do práce - buď preto, že sú na PN, alebo sa musia starať o deti, keďže školy sú zatvorené, aby sa spomalilo šírenie koronavírusu.



Železničná spoločnosť SNFC v stredu tiež oznámila, že zasa znížila počet vysokorýchlostných vlakov TGV aj regionálnych vlakov, a to až na sedem percent obvyklej kapacity.



Okrem toho, do každého vozňa môže nastúpiť menej cestujúcich, aby sa zaistila potrebná bezpečná metrová vzdialenosť medzi ľuďmi.



Polícia robí na staniciach kontroly, aby zabránila cestovaniu, ktoré nie je nevyhnutné.