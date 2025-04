Verejná rozlúčka s pápežom sa skončila

Vatikán 25. apríla (TASR) - Vo Vatikáne sa v piatok o 19.00 h skončila verejná rozlúčka so zosnulým pápežom Františkom. S pontifikom, ktorého telo bolo vystavené v Bazilike svätého Petra, sa od stredy dopoludnia prišlo rozlúčiť asi 250.000 ľudí. Stovky ľudí vo Vatikáne sa však dovnútra baziliky v piatok dostať nestihli. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Pápežova drevená rakva bude uzavretá a zapečatená v priebehu piatkového večera na súkromnej ceremónii. Františka pochovajú po sobotňajšom pohrebnom obrade a svätej omši, na ktorej sa zúčastnia desiatky svetových lídrov, kráľovské rodiny, cirkevní predstavitelia a desaťtisíce veriacich. Po pohrebe rakvu s pápežom presunú do Baziliky Panny Márie Väčšej, kde ju uložia do hrobu.



Krátko pred zavretím brán Baziliky svätého Petra prišiel v piatok vzdať úctu zosnulému pápežovi francúzsky prezident Emmanuel Macron. V podvečer sa dostavil aj maďarský premiér Viktor Orbán.