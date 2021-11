Verejnoprávna rakúska stanica ORF spustila očkovaciu lotériu

Viedeň 23. novembra (TASR) - Rakúska verejnoprávna stanica ORF spustila očkovaciu lotériu s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti proti novému koronavírusu. Zúčastniť sa na nej môžu obyvatelia Rakúska od 18 rokov, ktorí sa od 1. októbra do 20. decembra už dali zaočkovať, alebo tak plánujú urobiť.



Nezáleží na tom, či ide o prvú, druhú alebo tretiu dávku vakcíny. Štart lotérie ohlásil v pondelok generálny riaditeľ ORF Alexander Wrabetz, informovala agentúra APA.



Hrá sa o takmer 1000 vecných cien vrátane rodinného domu, elektromobilu, kuchynského zariadenia či smart televízorov. Všetky ceny dodajú rakúske podniky.



Wrabetz zdôraznil, že osveta o očkovaní pomocou spravodajstva niekedy nestačí na to, aby novinári dokázali presvedčiť čo najväčší počet ľudí o nenahraditeľnom prínose očkovania v boji proti pandémii COVID-19. Lotéria má preto poslúžiť ako dodatočná motivácia k rozhodnutiu dať sa zaočkovať.



Záujemcovia sa môžu do lotérie zapojiť prostredníctvom webstránky Werimpftgewinnt.orf.at, kde je potrebné vyplniť osobné údaje. Doklad o zaočkovanosti však nie je nutné pripojiť, kontrolovať sa bude len v prípade, že daný účastník súťaže vyhrá.



Víťazov ohlásia na Štedrý večer v mimoriadnej relácii s názvom "Licht ins Dunkel" (Svetlo v tme) na stanici ORF2. Dovtedy bude ORF k účasti v lotérii ľudí vyzývať prostredníctvom televíznych či rozhlasových spotov.



V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 9513 nových prípadov nákazy koronavírusom. Po prvý raz od 9. novembra tak v krajine zaznamenali menej ako 10.000 novoinfikovaných. Počet úmrtí sa zvýšil o 72 na 12.114. V nemocniciach je hospitalizovaných 3145 pacientov s covidom, pričom 577 z nich je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.