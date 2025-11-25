< sekcia Zahraničie
Verejnoprávny vysielateľ NOS odišiel z platformy X pre dezinformácie
Napriek tejto kritike len málo mediálnych spoločností prestalo platformu X, predtým známu pod názvom Twitter, používať.
Autor TASR
Amsterdam 25. novembra (TASR) — Holandský verejnoprávny vysielateľ NOS v utorok oznámil, že prestal uverejňovať príspevky na platforme X vlastnenej miliardárom Elonom Muskom, pretože nechce uľahčovať šírenie dezinformácií. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Platforma už nezodpovedá našej vízii o tom, ako chceme prezentovať správy na sociálnych sieťach,“ uviedol v stanovisku štátom financovaný telerozhlas.
„Množstvo nenávistných reakcií a dezinformácií na X je veľké a nekontrolované. Týka sa to aj našich vlastných správ, čím ich neúmyselne pomáhame šíriť,“ dodal.
Hlavný účet NOS na platforme X má 2,4 milióna sledovateľov. Vysielateľ uviedol, že bude naďalej aktívny na iných platformách, ako sú TikTok, Instagram, YouTube a WhatsApp.
Odkedy Musk platformu v októbri 2022 kúpil, kritici tvrdia, že jeho laxný prístup k moderovaniu obsahu umožnil šírenie lží a nenávistných prejavov. Musk tvrdí, že bráni slobodu prejavu.
Napriek tejto kritike len málo mediálnych spoločností prestalo platformu X, predtým známu pod názvom Twitter, používať. Vlani tak urobili napríklad britský denník Guardian a už v apríli 2023 americký verejnoprávny rozhlas NPR.
