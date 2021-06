Verejnosť sa rozlúčila s Libušou Šafránkovou

Praha 25. júna (TASR) - Obdivovatelia zosnulej českej herečky Libuše Šafránkovej sa s ňou mohli poslednýkrát rozlúčiť v piatok od 10.00 h v Kostole sv. Anežky v pražskej štvrti Spořilov. V daždivom počasí si na toto miesto, kam Šafránková roky chodievala, našli cestu desiatky ľudí, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Usporiadatelia púšťali verejnosť do kostola len po skupinkách z dôvodu protiepidemických opatrení. V kostole bola vystavená rakva zo svetlého dreva, na ktorej bola položená ružová črievička pripomínajúca herečkinu najslávnejšiu úlohu, titulnú postavu z filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Rakvu z oboch strán lemovali vence od českého Národného divadla a Činoherného klubu.



Pohrebné vence lemovali aj schody pri vstupe do kostola. Boli medzi nimi poďakovania od mnohých divadiel či napríklad pražskej FAMU, karlovarského festivalu, ale aj českého premiéra Andreja Babiša či prezidentského páru Miloša a Ivany Zemanových.



Väčšina ľudí, ktorí do kostola priniesli herečke ružu či iný kvet, sa vonku podpísala do kondolenčnej knihy. Vonku tiež mohli sledovať prenos z interiéru kostola na veľkoplošnej obrazovke.



Kostol pre verejnosť uzavreli o 14.00 h, aby ho bolo možné pripraviť ho na smútočnú omšu. Tá sa začne o 16.00 h a bude sa konať len v kruhu rodiny a priateľov zosnulej herečky. Ľudia však omšu budú môcť sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom alebo aj naživo v Českej televízii.



Zádušná omša a uloženie Šafránkovej do hrobu sa majú konať až neskôr, a síce 2. júla v meste Šlapanice ležiacom pri Brne, kde sa Šafránková narodila. Táto populárna česká herečka zomrela 9. júna, dva dni po svojich 68. narodeninách.