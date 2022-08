Verejnosť sa s H. Zagorovou rozlúči v stredu v pražskom Divadle Kalich

Praha 28. augusta (TASR) - Verejná rozlúčka so zosnulou českou speváčkou Hanou Zagorovou bude v stredu 31. augusta v pražskom Divadle Kalich. Podľa spravodajského servera iDNES.cz to oznámil speváčkin manžel, operný spevák Štefan Margita, prostredníctvom producenta Luboša Kříža s tým, že rozlúčka sa bude konať od 11.00 do 17.00 h.



Deväťnásobná držiteľka ocenenia Zlatý slávik zomrela v piatok vo veku 75 rokov. V Divadle Kalich bude mať v polovici septembra premiéru muzikál Biograf láska, v ktorom zaznie 24 Zagorovej piesní.



"Pre tých, ktorí mali a majú Hanku radi a chcú sa s ňou prísť rozlúčiť osobne, budú mať príležitosť v stredu 31. 8. 2022 v Divadle Kalich od 11:00 do 17:00 hodín. Hanka sa rada do Kalicha vracala a bude tu onedlho uvedený muzikál z jej piesní Biograf láska," napísal v sobotu popoludní Margita v tlačovej správe. Zároveň poďakoval všetkým za vyjadrenie sústrasti a podpory.



Speváčku dlhodobo sprevádzali zdravotné problémy. Jej stav sa začal zhoršovať po tom, čo v septembri 2020 dostala koronavírus s veľmi ťažkým priebehom. Pre únavu a oslabenie organizmu od vlaňajšieho augusta zrušila svoje pracovné záväzky.



Za svoju kariéru naspievala Hana Zagorová takmer 900 piesní, pôsobila v niekoľkých súboroch a v divadlách Apollo a Semafor. Už od druhej polovice 60. rokov patrila k najvýraznejším postavám českej a československej popovej scény. Uplatnila sa nielen svojím charakteristickým hlasom, ale aj ako textárka, herečka a moderátorka, sumarizuje iDNES.cz.