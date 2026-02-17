< sekcia Zahraničie
Verejnosť sa v kine Lucerna rozlúčila s herečkou Brejchovou
Autor TASR
Praha 17. februára (TASR) - Hereckí kolegovia, známi a verejnosť sa v utorok v kine Lucerna neďaleko pražského Václavského námestia rozlúčili s českou herečkou Janou Brejchovou, ktorá zomrela 6. februára. Ľudia sa na mieste mohli zapísať do kondolenčnej knihy, píše spravodajkyňa TASR.
Verejná rozlúčka sa uskutočnila bez príhovorov, len ako tichá spomienka. Ľudia mohli od 8.00 do 13.00 h prísť do kinosály, kde bola umiestnená Brejchovej fotografia a okolo nej smútočné vence od rodiny, tiež od Hereckej asociácie či českého prezidenta Petra Pavla. Na plátne bol v časovej slučke premietaný zostrih herečkiných filmových úloh.
Pietnu rozlúčku pre verejnosť zorganizovala Brejchovej rodina, ktorá sa s herečkou podľa bulvárneho denníka Blesk rozlúčila už v pondelok. Na pohrebnom obrade v sieni na Olšanských cintorínoch bolo podľa denníka len asi 25 najbližších vrátane dcéry Terezy Brodskej či bývalého partnera Jaromíra Hanzlíka.
Rodina dostala od vlády ponuku usporiadať pohreb so štátnymi poctami, čo podľa českých médií odmietla. Server Novinky.cz pripomenul, že takýto pohreb mal napríklad v roku 2019 spevák Karel Gott či v roku 2023 bývalý minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg.
Jana Brejchová patrila medzi najobsadzovanejšie herečky svojej generácie. Stvárnila desiatky divadelných, filmových a seriálových postáv, nakrúcala aj v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku. Za svoju prácu získala mnoho ocenení vrátane Českého leva za mimoriadny prínos pre český film. Po dlhej chorobe zomrela 6. februára vo veku 86 rokov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
