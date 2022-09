Verejnosť sa v Londýne lúči so zosnulou kráľovnou Alžbetou II.

Ľudia, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť so zosnulou britskou kráľovnou Alžbetou II., plačú po odchode z Westminsterkého paláca v Londýne 14. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 14. septembra (TASR) - Prví zástupcovia verejnosti sa po dlhom a trpezlivom čakaní dostali v stredu do parlamentnej Westminsterskej sály, kde môžu vzdať poctu zosnulej britskej kráľovnej. Alžbeta II. zomrela minulý týždeň vo veku 96 rokov. TASR informuje podľa správy AFP.Rakvu s pozostatkami panovníčky previezli z Buckinghamského paláca do budovy parlamentu na brehu Temže. Pred začiatkom verejnej rozlúčky sa vo Westminsterskej sále slúžila krátka anglikánska bohoslužba, po nej sa s kráľovnou rozlúčili členovia parlamentu vrátane novej premiérky Liz Trussovej.V sprievode z Buckinghamského paláca za delovou lafetou s rakvou kráčal nový kráľ Karol III. a členovia kráľovskej rodiny. Big Ben odbíjal každú minútu, keď rakva - s imperiálnou korunou navrchu - prechádzala pred stíšenými davmi, ktoré lemovali trasu. Alžbetinu rakvu vystavili o 17.00 h miestneho času na štyri dni so štátnymi poctami. Sála bude otvorená pre verejnosť 24 hodín denne až do pondelkového rána, dňa pohrebu.Úrady varovali, že ľudí počas čakania na poslednú rozlúčku s kráľovnou čaká skúška vytrvalosti. Zástup čakajúcich môže mať až osem kilometrov. Smútiaci sa pred britským parlamentom začali zhromažďovať už od ôsmej hodiny ráno, časť z nich tam strávila celú noc vybavená dekami, kempingovými stoličkami, stanmi a pršiplášťami. V stredu večer dosahoval zástup čakajúcich takmer päť kilometrov.Rozlúčku sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Očakáva sa, že s kráľovnou sa príde rozlúčiť "" ako 200.000 ľudí, ktorí sa v roku 2002 lúčili s kráľovnou matkou.Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Na tróne bola 70 rokov. Let lietadla, ktoré rakvu s jej telom previezlo do Londýna, sa stal najsledovanejším v dejinách – na portáli Flightradar24 a stránke YouTube ho sledovalo viac ako päť miliónov ľudí.