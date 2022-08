Verejnosť sa v Prahe lúči s Hanou Zagorovou

Praha 31. augusta (TASR) - Verejnosť sa v stredu od 11.00 h lúči v pražskom Divadle Kalich so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá zomrela minulý týždeň v piatok vo veku 75 rokov. Pred divadlom, ktoré ostane otvorené do 17.00 h, sa podľa iDNES.cz vytvoril dlhý rad, v ktorom si niektorí čakajúci spievajú speváčkine hity, píše TASR.



Na pódiu divadla leží na bielom súkne rakva s pozostatkami Hany Zagorovej. Nariasené súkno sa podľa reportéra iDNES.cz tiahne po celom javisku. Vedľa rakvy je fotografia speváčky s jej podpisom a z reproduktorov znejú jej piesne. Na chodbách sú rozložené smútočné kytice a na nádvorí veľké vence.



Na miesto poslednej rozlúčky je možné nosiť kvety, avšak zakázané je nosiť iné dary. Fotografovanie nie je povolené, pričom bezpečnostná služba vyzýva previnilcov vymazať fotografie z mobilu.



Po skončení verejnej rozlúčky so Zagorovou o 17.00 h prevezú kvety na improvizované pietne miesto pri vyšehradskom cintoríne, na ktorom speváčku pochovajú. Kvety tu zostanú až do sobotného večera.



Rodina a pozvaní hostia sa so Zagorovou rozlúčili už v utorok na obrade v Kostole svätého Tomáša. Súkromný obrad namiesto verejného sa rozhodol usporiadať Zagorovej manžel, operný spevák Štefan Margita, na základe jej osobného želania.



Zagorová vo svojej kariére naspievala takmer 900 piesní a patrila k najvýraznejším postavám popovej scény v Česko-Slovensku. Pôsobila aj ako herečka a moderátorka.