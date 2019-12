Verejnú dopravu vo Francúzsku naďalej paralyzuje štrajk

Paríž 14. decembra (TASR) - Štrajk v doprave vo Francúzsku pokračoval aj v sobotu, pričom opäť najviac zasiahol hlavné mesto Paríž, kde bolo odstavených deväť liniek metra a výrazne obmedzené bolo aj spojenie s jeho predmestiami. Informoval spravodajský portál LCI. Podobnú situáciu v doprave odborári avizovali aj na nedeľu a pondelok.



Francúzski odborári dúfajú, že sa im podarí zopakovať úspech z roku 1995, keď tromi týždňami štrajkov v doprave, a to tiež tesne pred Vianocami, prinútili pravicovú vládu, aby stiahla svoju dôchodkovú reformu.



Ako informovala agentúra AFP, učitelia, ktorí sa mobilizovali hneď po začiatku protestu, medzičasom svoj štrajk ukončili, keď v piatok dostali od vlády záruky týkajúce sa svojich platov. Podrobnosti dohody neboli zverejnené.



Svoj protest v piatok ukončili aj policajti, ktorým sa podarilo získať od vlády záruky, že systém predčasného odchodu do dôchodku bude v ich prípade zachovaný, keďže sú v práci vystavení nebezpečným a život ohrozujúcim situáciám.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona trvá na tom, že ňou navrhované zmeny prinesú spravodlivejší dôchodkový systém a pomôžu zabrániť deficitu dôchodkového systému, ktorý do roku 2025 podľa prognóz dosiahne až 17 miliárd eur.



Priemerný Francúz odchádza do dôchodku krátko po dovŕšení 60. roku života - teda skôr ako väčšina ľudí v Európe alebo v iných bohatých krajinách OECD.



Premiér Édouard Philippe, ktorý už absolvoval vyjednávania s odborármi, sa s ich zástupcami stretne opäť na budúci týždeň. Philippe pritom v piatok vyhlásil, že "sa vôbec nebojí realizácie" vládneho návrhu dôchodkovej reformy.



Prezident Macron, ktorý sa od začiatku odborárskych protestov držal v ústraní a zdržiaval sa komentárov, v piatok v Bruseli, kde sa konal summit EÚ, povedal, že ide o "historickú reformu". Zároveň vyjadril solidaritu s tými, pre ktorých bude mať reforma negatívne dôsledky.