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Verejným ochrancom práv vo Francúzsku sa stane konzervatívec Buffet
Buffetova nominácia vyvolala pobúrenie ľudskoprávnych aktivistov vo Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 21. júla (TASR) - Post verejného ochrancu práv vo Francúzsku bude zastávať senátor za konzervatívnu stranu Republikáni (LR) François-Noël Buffet. Členovia príslušných výborov oboch komôr parlamentu v utorok schválili jeho nomináciu pomerom hlasov 43 k 39. Prezident Emmanuel Macron by ho mal do funkcie vymenovať v stredu.
Ako informovala agentúra AFP, Buffetova nominácia vyvolala pobúrenie ľudskoprávnych aktivistov vo Francúzsku. Jeho odporcovia v utorok oproti budove Senátu, kde sa konalo hlasovanie, rozvinuli transparent s nápisom „demokratická katastrofa“. Do protestu sa zapojili organizácie bojujúce proti rasizmu, za práva migrantov a za práva LGBTQ+ ľudí.
Buffetovi vyčítajú, že bol proti legalizácii manželstiev párov rovnakého pohlavia aj proti návrhu, aby si mohli adoptovať deti. Vyčítajú mu aj hlasovanie proti tom, aby mali všetky ženy bez rozdielu prístup k asistovanej reprodukcii. Podľa aktivistov podporil návrh na obmedzenie prístupu nelegálnych migrantov k lekárskej starostlivosti a pri hlasovaní o zakotvení práva na interrupciu do francúzskej ústavy sa zdržal.
Odborový zväz zamestnancov úradu súčasnej ochrankyne práv Claire Hédonovej tvrdí, že Buffetove hodnoty sú „v rozpore s právami a zásadami“, ktoré by mal obhajovať.
Buffet (62) však minulý týždeň sľúbil, že vo svojich rozhodnutiach vo funkcii verejného ochrancu práv preukáže „úplnú nezávislosť“. Dodal, že jeho postoj sa v „množstve otázok“ časom vyvinul. Vyhlásil zároveň, že nikdy nebol proti samotnému „princípu“ manželstva osôb rovnakého pohlavia.
Agentúra AFP doplnila, že Buffetova nominácia je ďalším kontroverzným rozhodnutím centristického prezidenta Emmanuela Macrona. Jeho kritici tvrdia, že sa pred budúcoročnými prezidentskými voľbami snaží dosadiť do významných funkcií svojich spojencov.
Členovia francúzskeho parlamentu totiž v máji podporili kandidatúru bývalého šéfa Macronovej kancelárie Emmanuela Moulina na post guvernéra centrálnej banky.
V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že pravicový predseda Senátu Gérard Larcher (LR) súhlasil s podporou Moulinovej kandidatúry výmenou za Buffetovo vymenovanie za verejného ochrancu práv. Buffet minulý týždeň uviedol, že o žiadnom takomto politickom obchode nevie.
Ďalšou spornou kandidátkou bola Amélie de Montchalin, ktorá sa vo februári stala šéfkou najvyššieho kontrolného orgánu krajiny – Dvora audítorov. Časť politikov poukazovala v jej prípade na možný konflikt záujmov, keďže ako ministerka pre rozpočet sa podieľala na príprave rozpočtu, ktorý bude vo svojej novej funkcii kontrolovať.
Ako informovala agentúra AFP, Buffetova nominácia vyvolala pobúrenie ľudskoprávnych aktivistov vo Francúzsku. Jeho odporcovia v utorok oproti budove Senátu, kde sa konalo hlasovanie, rozvinuli transparent s nápisom „demokratická katastrofa“. Do protestu sa zapojili organizácie bojujúce proti rasizmu, za práva migrantov a za práva LGBTQ+ ľudí.
Buffetovi vyčítajú, že bol proti legalizácii manželstiev párov rovnakého pohlavia aj proti návrhu, aby si mohli adoptovať deti. Vyčítajú mu aj hlasovanie proti tom, aby mali všetky ženy bez rozdielu prístup k asistovanej reprodukcii. Podľa aktivistov podporil návrh na obmedzenie prístupu nelegálnych migrantov k lekárskej starostlivosti a pri hlasovaní o zakotvení práva na interrupciu do francúzskej ústavy sa zdržal.
Odborový zväz zamestnancov úradu súčasnej ochrankyne práv Claire Hédonovej tvrdí, že Buffetove hodnoty sú „v rozpore s právami a zásadami“, ktoré by mal obhajovať.
Buffet (62) však minulý týždeň sľúbil, že vo svojich rozhodnutiach vo funkcii verejného ochrancu práv preukáže „úplnú nezávislosť“. Dodal, že jeho postoj sa v „množstve otázok“ časom vyvinul. Vyhlásil zároveň, že nikdy nebol proti samotnému „princípu“ manželstva osôb rovnakého pohlavia.
Agentúra AFP doplnila, že Buffetova nominácia je ďalším kontroverzným rozhodnutím centristického prezidenta Emmanuela Macrona. Jeho kritici tvrdia, že sa pred budúcoročnými prezidentskými voľbami snaží dosadiť do významných funkcií svojich spojencov.
Členovia francúzskeho parlamentu totiž v máji podporili kandidatúru bývalého šéfa Macronovej kancelárie Emmanuela Moulina na post guvernéra centrálnej banky.
V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že pravicový predseda Senátu Gérard Larcher (LR) súhlasil s podporou Moulinovej kandidatúry výmenou za Buffetovo vymenovanie za verejného ochrancu práv. Buffet minulý týždeň uviedol, že o žiadnom takomto politickom obchode nevie.
Ďalšou spornou kandidátkou bola Amélie de Montchalin, ktorá sa vo februári stala šéfkou najvyššieho kontrolného orgánu krajiny – Dvora audítorov. Časť politikov poukazovala v jej prípade na možný konflikt záujmov, keďže ako ministerka pre rozpočet sa podieľala na príprave rozpočtu, ktorý bude vo svojej novej funkcii kontrolovať.