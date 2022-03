Vereščuková: Humanitárne koridory budú otvorené do 20.00 h SEČ

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajinská ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková oznámila, že ruská armáda súhlasila s tým, že šesť humanitárnych koridorov na odsun obyvateľov bude v stredu otvorených od 08.00 do 20.00 h SEČ. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vereščuková vo vyhlásení uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily súhlasili s prímerím v tomto časovom rozmedzí, a vyzvala ruské jednotky, aby tiež splnili svoj záväzok.



Z mesta Sumy, ktoré leží na východe Ukrajiny, by dnes mohlo prejsť zhruba 1000 vozidiel cez humanitárny koridor do mesta Poltava. Oznámil to tamojší gubernátor. Podľa neho v utorok mesto opustilo zhruba 5000 ľudí.