Vereščuková: Na Ukrajine sa otvorí niekoľko humanitárnych koridorov

Kyjev 12. marca (TASR) - Na Ukrajine sa v sobotu otvorí niekoľko humanitárnych koridorov určených na evakuáciu civilistov, a to vrátane koridoru z obliehaného mesta Mariupol. Oznámila to v sobotu ukrajinská ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Vereščuková v príhovore odvysielanom na sociálnych sieťach uviedla, že Ukrajina plánuje v sobotu evakuovať obyvateľov z niekoľkých miest a dedín v Kyjevskej a Sumskej oblasti a z niektorých ďalších regiónov, v ktorých prebiehajú boje.



"Dúfam, že tento deň prebehne dobre, že všetky plánované koridory sa otvoria a Rusko dodrží svoju povinnosť garantovať režim prímeria," uviedla Vereščuková.



Tento týždeň totiž niekoľkokrát zlyhali snahy o vytvorenie humanitárneho koridoru vedúceho z obliehaného Mariupolu, kde ostalo uväznené civilné obyvateľstvo bez elektrického prídu, vody a prístupu k mobilným sieťam, pričom civilistom dochádzajú aj zásoby potravín, píše The Guardian.



Podľa mestského zastupiteľstva zomrelo v Mariupole počas 12 dní ruského ostreľovania a blokády mesta už najmenej 1582 civilistov. Ide o údaj z piatka, pričom denník The Guardian upozorňuje na to, že počet obetí nie je možné nezávisle overiť.