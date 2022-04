Vereščuková: Ruské sily skonfiškovali 14 ton humanitárnej pomoci

Kyjev 1. apríla (TASR) - Ruské sily vo štvrtok zhabali 14 ton humanitárnej pomoci, ktorá mala byť 12 autobusmi dopravená do juhoukrajinského mesta Melitopol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková, informuje televízia CNN.



Ruské jednotky tiež zablokovali 45 autobusov, ktoré ukrajinská vláda vo štvrtok vypravila do Mariupola. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko znovu otvorí evakuačný koridor z Mariupola do Záporožia v piatok a vyhovie tak žiadosti lídrov Francúzska a Nemecka. Koridor sa otvorí o 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ), pričom bude prechádzať cez Berďansk.



Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že konvoj vozidiel postihli viaceré problémy vrátane skonfiškovania pomoci obsahujúcej jedlo a lieky, a zablokovania autobusov. Podľa Francúzska štvrtkový koridor nestačil na uskutočnenie evakuácie z Mariupola.



Vo štvrtok sa podľa Vereščukovej podarilo do Záporožia osobnými autami dostať 1458 ľuďom, pričom 631 z nich utieklo z obliehaného mesta Mariupol a 827 ďalších prišlo z miest Berďansk, Enerhodar, Melitopol, Polohy, Huljajpole a Vasylivka.



Vereščuková dodala, že v Mariupole, ktorý už týždne bombardujú ruské sily, je stále uviaznutých okolo 100.000 civilistov.



Medzinárodný výbor Červeného kríza (MVČK) vo štvrtok oznámil, že je pripravený riadiť v piatok bezpečný odchod civilistov z Mariupola.