Vereščuková: Ruské sily uniesli už 11 ukrajinských primátorov

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ruské sily uniesli na Ukrajine už 11 tamojších primátorov, oznámila v nedeľu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Do dnešného dňa je v zajatí 11 šéfov lokálnych samospráv z Kyjevskej, Chersonskej, Charkovskej, Záporožskej, Mykolajivskej a Doneckej oblasti," povedala Vereščuková vo videu zverejnenom na svojom účte na Telegrame.



Vereščuková tiež ohlásila, že vláda v Kyjeve sa v sobotu dozvedela, že "v zajatí bola zabitá" starostka obce Motyžyn ležiacej západne od Kyjeva Oľha Suchenková spolu so svojím manželom. Prokuratúra ich únos nahlásila 26. marca.



Vicepremiérka dodala, že o prípadoch unesených primátorov budú informovať Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), OSN a ďalšie organizácie. Vyzvala, aby "každý urobil, čo je v jeho silách, aby sme ich dostali späť". Ukrajina sa podľa jej slov bude usilovať zaistiť, že "naši civilisti, primátori, kňazi, novinári a aktivisti budú oslobodení", píše stanica CNN. Dodala, že "ide vojnový zločin a tí, čo sú zaň zodpovední, budú potrestaní v súlade s medzinárodným humanitárnym právom".



Európska únia odsúdila únosy viacerých primátorov na Ruskom okupovaných územiach vrátane primátora juhoukrajinského mesta Melitopol, ktorý bol prepustený na slobodu výmenou za niekoľko zajatých Ruskov.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v nedeľu vyhlásila, že zdokumentovala viacero prípadov, keď ruské sily spáchali vojnové zločiny voči civilistom v okupovaných oblastiach Černihivskej, Charkovskej a Kyjevskej. Išlo o prípad opakovaného znásilnenia a tiež popravy. Vojaci boli tiež zapletení do rabovania, pričom miestnym obyvateľom ukoristili jedlo, oblečenie či drevo na kúrenie, dodala HRW.