Vereščuková: Rusko väzní 1500 ukrajinských civilistov

Moskva 21. júna (TASR) - Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková tvrdí, že Rusko zadržiava vo svojich väzniciach vyše 1500 ukrajinských civilistov. Vereščuková sa takto vyjadrila vo svojom pondelňajšom prejave v ukrajinskej televízii, informuje v utorok denník The Guardian.



"V ruských väzniciach je zadržiavaných viac ako 1500 (ukrajinských) civilistov – sú v Rostove, Kursku, sú vo väzení, sú držaní ako vojnoví zajatci, hoci by nemali byť vojnovými zajatcami... Mali by byť prepustení," povedala ukrajinská vicepremiérka.



Ruské sily začali inváziu na Ukrajinu 24. februára. V súčasnosti sa snažia dobyť celé územie východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti. Moskva sa na Donbas, ktorý už od roku 2014 čiastočne ovládajú proruskí separatisti, zamerala po tom, ako stiahla svojich vojakov z ukrajinského hlavného mesta Kyjev a jeho okolia.