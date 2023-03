Vereščuková:Čakáme na potvrdenie telefonátu Zelenského a Si Ťi-pchinga

Kyjev 21. marca (TASR) - Ukrajina čaká na potvrdenie telefonického rozhovoru medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Uviedla to v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre integráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková. TASR o tom informuje podľa utorkových správ televízie Sky news a denníka The Guardian.



"Neviem, čakáme na potvrdenie," odpovedala Vereščuková na otázku, či sa telefonát uskutoční. "Išlo by o dôležitý krok. Majú si čo povedať," povedala.



"Myslím si, že je dôležité, že čínsky líder (ruskému prezidentovi) Putinovi zdôraznil, že zločiny proti ľudskosti spáchané na Ukrajine vrátanie deportácie detí, masakrovania civilistov a bombardovanie energetickej infraštruktúry sú neakceptovateľné," uviedla ukrajinská vicepremiérka.



O vzťahoch Ukrajiny s Čínou a o tom, či by Peking poslal Rusku zbrane, povedala: "Čína tradične koná v zahraničnej politike na úrovni experta. Je to štát, ktorý sa pragmaticky a vyvážene pohybuje na niekoľkých úrovniach. Naozaj si nemyslím, že Si Ťin-pching sa pustí do otvorenej konfrontácie so Západom, aby si uľahčil spoluprácu s Ruskom. Peking nechce riskovať ekonomické sankcie a ďalšie napätie."



V rozhovore sa Vereščuková vyjadrila aj k víkendovej nočnej návšteve Putina v Mariupole. "Dokonca aj Hitler navštívil v roku 1947 Mariupol, vtedy dočasne okupovaný jeho vojakmi. Je dobré pamätať na to, ako skončil," povedala.