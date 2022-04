Vereščuková: V piatok nebudú otvorené nijaké humanitárne koridory

Kyjev 22. apríla (TASR) - V piatok sa na Ukrajine neotvoria žiadne humanitárne koridory pre civilistov, ktorí sa snažia utiecť pred vojnou do bezpečia. Na sociálnej sieti Telegram to oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Pre nebezpečenstvo na trasách dnes humanitárne koridory nebudú," napísala Vereščuková a apelovala na všetkých, ktorí čakajú na evakuáciu, aby boli trpezliví.



Vo štvrtok boli zo zničeného ukrajinského prístavného mesta Mariupol vypravené tri autobusy s civilistami. Vozidlá sa do Záporožia dostali cez územie, ktoré ovládajú ruské sily. Predpokladá sa, že v Mariupole je ešte stále uviaznutých okolo 120.000 ľudí.