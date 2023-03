Vereščuková vyzvala Rusov, aby neadoptovali ukradnuté ukrajinské deti

Kyjev 29. marca (TASR) - Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala Rusov, aby si neosvojovali deti, ktoré boli z Ukrajiny "ukradnuté" počas vojny a deportované do Ruska. TASR správu prevzala v stredu z agentúry Reuters.



"Dôrazne odporúčam, aby si ruskí občania neadoptovali ukrajinské siroty, ktoré boli nelegálne vzaté z dočasne okupovaných území Ukrajiny," uviedla v utorok Vereščuková na platforme Telegram.



Varovala pri tom všetkých Rusov, ktorí si vzali do adopcie alebo opatery ukradnuté ukrajinské deti, že sa za to budú musieť "skôr či neskôr zodpovedať".



Podľa údajov ukrajinského ministerstva pre integráciu okupovaných území je v súčasnosti nelegálne deportovaných 19.514 detí.



Moskva prezentuje svoj program prevozu tisícov detí do Ruska ako humanitárnu pomoc zameranú na ochranu sirôt a opustených detí v oblastiach bojov. K najväčšiemu počtu deportácií detí došlo v prvých mesiacoch vojny a predtým, než Kyjev koncom augusta spustil rozsiahlu protiofenzívu zameranú na opätovné dobytie okupovaných území na východe a juhu krajiny, približuje Reuters.



Ruské ministerstvo obrany v polovici augusta uviedlo, že do Ruska dovtedy dorazilo 3,5 milióna ľudí vrátane viac ako pol milióna detí. Spojené štáty v júli uviedli, že Rusko z Ukrajiny "nútene deportovalo" 260.000 detí.



Ruská štátna agentúra TASS citovala utorkové vyhlásenie Moskvou dosadeného šéfa okupovaných častí ukrajinskej Charkovskej oblasti Vitalija Gančeva, podľa ktorého bola skupina detí z tohto regiónu vlani poslaná do Ruska so súhlasom ich rodičov. Ako tvrdí, týmto deťom boli zaistené "vynikajúce" životné podmienky a v Rusku zostanú dovtedy, pokým si po ne neprídu ich rodičia.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal začiatkom marca zatykač na šéfa Kremľa Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú, ktorých obvinil z vojnového zločinu nelegálnej deportácie stoviek detí a ďalších ľudí z Ukrajiny.