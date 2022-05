Vereščuková: Z Azovstaľu evakuovali v piatok dovedna 50 civilistov

Kyjev 6. mája (TASR) - Dovedna 50 civilistov sa v piatok podarilo evakuovať z obliehaných oceliarní Azovstaľ v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Uviedla to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková na sociálnej sieti Telegram, informuje agentúra AFP.



"Dnes sme boli schopní evakuovať z Azovstaľu 50 žien, detí a starých ľudí," uviedla Vereščuková.



Ukrajinské sily obvinili v piatok Rusko z porušovania prímeria v Azovstali. Ruskí vojaci podľa ich tvrdení pokračovali v ostreľovaní počas evakuácie civilistov, a to aj napriek tomu, že Moskva vyhlásila od štvrtka v oblasti zničeného závodu trojdňové humanitárne prímerie. Počas ruského útoku zomrel jeden údajne jeden ukrajinský vojak a šiesti ďalší utrpeli zranenia.



"Konvoj musel stáť pri Azovstali celý deň. Prebiehali tam boje a provokácie... Nepriateľ neustále porušoval dohodu o prímerí. Evakuácie preto prebiehali veľmi pomaly," uviedla Vereščuková.



Dodala, že ďalšie kolo evakuácií je naplánované na sobotu.



Dovedna 50 evakuovaných civilistov z Azovstaľu potvrdilo v piatok aj ruské ministerstvo obrany, uvádza stanica BBC. Rezort, rovnako ako ukrajinská vicepremiérka uviedol, že evakuácie budú pokračovať aj v sobotu.



BBC krátko predtým s odvolaním sa na ruské médiá informovala, že z Azovstaľu odišli prinajmenšom tri evakuačné autobusy. Uvádzala tiež, že prvý z týchto autobusov v piatok dorazil do neďalekej obce Bezimenne, ktorá je pod kontrolou Moskvy.



Rusko v stredu oznámilo, že od štvrtka v čase od 8.00 h do 18.00 h moskovského času na tri dni zastaví útoky na oceliarne Azovstaľ a umožní tak vytvorenie humanitárneho koridoru pre odchod civilistov z komplexu.



Podľa ukrajinskej strany však Rusko svoje prísľuby nedodržiava, podobne ako je tomu aj v iných častiach Ukrajiny.