Verhofstadt: CoFoE nie je cvičenie o tom, čo si Európania myslia

Brusel 15. októbra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) nie je iba akýmsi cvičením na zisťovanie názorov občanov EÚ, ale reálnou šancou zapojiť obyčajných ľudí do tvorby celoeurópskej politiky. Uviedol to v piatok belgický europoslanec Guy Verhofstadt, ktorý ako spolupredseda Výkonnej rady CoFoE prišiel pozdraviť účastníkov v poradí štvrtého a posledného diskusného panelu občanov, ktorý cez víkend prebieha v sídle Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Bývalý belgický premiér a dlhoročný šéf Aliancie liberálov a demokratov v Európe (ALDE) už v septembri, pri prvom občianskom paneli CoFoE uviedol, že záverečné odporúčania občanov neskončia ako "pekný dokument" odložený stranou, ale budú predložené národným politikom, európskym politikom, ministrom aj eurokomisárom, ktorí budú musieť na ich reformné podnety reagovať a uplatniť ich v praxi.



"Toto nie je cvičenie o tom, čo si Európania myslia. Nechceme iba vedieť ich názory. Tie už poznáme z prieskumov Eurobarometra a prieskumov, ktoré si objednáva aj Európsky parlament," opísal situáciu. A zdôraznil, že zmyslom CoFoE je priamo a aktívne zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu z Bruselu, do debát, ako musí byť Únia reformovaná. Priznal, že tento proces vníma ako prienik priamej, participatívnej demokracie so zastupiteľskou demokraciou.



Na otázky novinárov, aké sú hlavné výzvy, ktorými sa občania EÚ musia zaoberať, uviedol, že tých sú desiatky. Pripomenul však, že občania vidia slabé postavenie EÚ na svetovej scéne, za čím je podľa neho aj rozhodovanie o spoločnej zahraničnej a obrannej politike, ktoré závisí od jednomyseľného hlasovania a dochádza k blokovaniu rozhodnutí zo strany niektorých členských krajín. Rezonuje aj pohľad na spoločné riešenie koronakrízy, čo sa urobilo a čo nie, je tu príklad o tom, ako sa Únia stala lídrom vo svete v presadzovaní zelenej ekonomiky, a ľudia vnímajú aj spory a napätia medzi inštitúciami EÚ a pýtajú sa, kto je tou skutočnou osobnosťou, ktorá riadi Úniu.



"Je tu tiež pocit Európanov, že si nevedia vybrať svojho lídra na úrovni EÚ, lebo pre mnohých sú voľby do europarlamentu, čiže eurovoľby, v podstate iba akoby druhými národnými voľbami. My sa chceme pýtať občanov, ako tieto témy vnímajú, čo si o nich myslia, a potom bude na politikoch, európskych aj tých národných, aby odpovedali na tieto postrehy a podnety," vysvetlil Verhofstadt.



Migrácia je jednou z hlavných tematických diskusií štvrtého občianskeho panelu CoFoE a Verhofstadt priznal, že sám je zvedavý, ako účastníci štrasburského podujatia na túto tému zareagujú.



"Je ale jasné, že migračná kríza, tá súčasná, aj tá nedávna, je tu preto, že nemáme spoločnú migračnú politiku v EÚ. Stále je to vo výlučnej kompetencii národných vlád 27 členských krajín," odkázal.



Pripomenul, že už v roku 1999, keď sa ako belgický premiér zúčastnil na svojom prvom summite EÚ, sa hovorilo, že migračná politika by mala byť spoločnou európskou kompetenciou, čo doteraz neplatí.



