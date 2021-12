Verhofstadt víta návrhy občanov na sprísnenie vyplácania eurofondov

Brusel 14. decembra (TASR) - Záverečná časť druhého občianskeho panelu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorého členovia sa počas uplynulého víkendu (10. až 12. decembra) zišli vo Florencii, vyústila do série odporúčaní pre tvorcov európskej politiky. Pre inštitúcie EÚ bude veľmi ťažké zanedbať tieto odporúčania, uviedol vo Florencii belgický europoslanec a spolupredseda Výkonnej rady CoFoE Guy Verhofstadt.



Účastníci druhého občianskeho panelu zameraného na demokraciu, ľudské práva, hodnoty a bezpečnosť okrem iného žiadajú, aby bolo možné pozastaviť financovania z rozpočtu EÚ pre každý členský štát, ktorý poruší zásady právneho štátu - a to aj nad rámec nového mechanizmu podmienenosti, platného od začiatku tohto roka, ktorý so zmrazením eurofondov ráta len v prípade ohrozenia eurorozpočtu.



"Pre európske inštitúcie bude veľmi ťažké zanedbať odporúčania občanov, pretože tieto diskusie organizujú spolu s národnými parlamentmi," vysvetlil Verhofstadt pred novinármi vo Florencii. Belgický expremiér - ktorý sa osobne zúčastňuje na takmer všetkých zasadnutiach občianskych panelov - dodal, že konferencia vznikla práve preto, aby boli vypočuté názory občanov a aby sa mohli aktívne zapojiť do rozhodovacieho procesu.



"Inštitúcie EÚ tomu nemôžu uniknúť. Nebudú môcť povedať, že nechcú diskutovať o týchto návrhoch. Musia reagovať a navrhnúť reformy v reakcii na odporúčania občanov," spresnil.



Verhofstadt privítal občianske návrhy na sprísnenie mechanizmu podmienenosti, čiže previazania vyplácania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu. Podľa neho nástroje, ktoré má dnes EÚ k dispozícii na potrestanie porušovania zásad právneho štátu, nestačia.



Spolupredseda Výkonnej rady CoFoE zdôraznil, že článok 7 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) - ktorý môže viesť aj k strate hlasovacích práv pre členské štáty - nie je nástroj sám o sebe. Podľa neho je to len nástroj v rukách Rady EÚ, čiže členských krajín, a tie "nemajú odvahu ho použiť". Zmienil sa aj o novom mechanizme podmienenosti, ktorý však môže trestať len prešľapy týkajúce sa rozpočtu EÚ.



"Nemôžeme pokračovať v Európskej únii, v ktorej sa otvorene nerešpektujú niektoré hodnoty právneho štátu a neexistujú žiadne sankcie. Možno budú potrebné nové nástroje. Osobne sa domnievam, že väčšiu úlohu možno prisúdiť Európskemu súdnemu dvoru. Ten už teraz môže rozhodovať o hodnotách a zásadách právneho štátu, ale mohol by dostať aj právomoc sankcionovať krajiny, ktoré nerešpektujú zásady právneho štátu," opísal situáciu Verhofstadt.



Vplyvný liberálny europoslanec občianske diskusie z Florencie na Twitteri zhodnotil so slovami, že priniesli veľa nápadov ako urobiť EÚ demokratickejšou. V tejto súvislosti upozornil aj na debaty o bezpečnosti Európy a zdôraznil, že všetko, čo sa teraz deje okolo Ukrajiny, je dôkazom toho, že Konferencia o budúcnosti Európy je potrebná.



"EÚ nie je večná. Potrebujeme reformovať spôsob, akým riešime otázky právneho štátu, bezpečnosti a obrany, aby sme zabezpečili vplyv Európskej únie v našich hraniciach a ich okolí," vysvetlil.



Zároveň v rozhovore pre taliansku tlačovú agentúru ANSA pripomenul, že po brexite už nie je žiaden populista, ktorý by mal odvahu povedať, že chce odísť z Európy. Zdôraznil, že to platí aj pre talianskych populistov.



"Je to veľká zmena," skonštatoval Verhofstadt a dodal, že Marine Le Penová, Matteo Salvini, Viktor Orbán a ďalší "populistickí lídri" už nemajú odvahu povedať, že chcú zničiť EÚ. "Pretože po brexite ľudia dobre vedia, že je lepšie zostať vnútri EÚ," uviedol europoslanec. Zároveň však priznal, že tento stav neznamená, že európsky integračný projekt je na sto percent pozitívny.



"Naopak, z diskusií občanov v paneloch vnímame, že ľudia sú veľmi proeurópski, no voči Európskej únii sú veľmi kritickí. Nemajú dojem, že EÚ - tak ako dnes funguje - plní ich sen o európskom projekte," zhodnotil situáciu Verhofstadt.











