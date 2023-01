Veriaci na Filipínach si uctili sochu čierneho Ježiša Krista

Manila 8. januára (TASR) - Tisíce veriacich sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu v nedeľu vo filipínskej metropole Manila zúčastnili na náboženskom sprievode, počas ktorého si uctili drevenú sochu čierneho Ježiša Krista. Samotnú sochu však miestne úrady na procesii nevystavili – obávali sa totiž, že by prilákala ešte viac ľudí, čo by mohlo zvýšiť riziko nákazy koronavírusom. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa tamojších cirkevných predstaviteľov sa do šesťkilometrového sprievodu zapojilo približne 80.000 katolíkov. Pred začiatkom pandémie koronavírusu sa na tejto procesii obvykle zúčastňovalo viac ako milión ľudí.



Hoci sa tohtoročný sprievod konal bez sochy Ježiša Krista, predstavitelia farnosti Quiapo, kde sa socha počas roka nachádza, ju ešte pred nedeľňajšou procesiou vystavili v blízkom parku na verejnú úctu. Bozkávanie sochy však bolo pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19 zakázané.



Na priebeh a bezpečnosť sprievodu dohliadala miestna polícia, keďže v minulosti počas tohto sviatku prišlo o život niekoľko osôb a viacerí utrpeli zranenia.



Drevenú sochu čierneho Ježiša v životnej veľkosti, ktorú podľa tradície priviezol v roku 1606 na Filipíny španielsky kňaz z Mexika, si príde každoročne do štvrte Quiapo v centre Manily uctiť množstvo ľudí, aby tak vyjadrili vďaku a prosili o spásu, uzdravenie a lepší život.



Sviatok Čierneho Nazaretčana, ako sochu všeobecne nazývajú, patrí k najväčším náboženským podujatiam na Filipínach - prevažne katolíckej ostrovnej krajine na juhovýchode Ázie.