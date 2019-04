Veriaci sa po útokoch v meste Christchurch boja chodiť do mešít

Novozélandskou moslimskou komunitou otriasol tento týždeň ďalší prípad. V tričku s nápisom prezidenta USA Donalda Trumpa 33-ročný muž pokrikoval hanlivé slová na veriacich v mešite Al Noor.

Christchurch 12. apríla (TASR) - Štyri týždne po masakre v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch nemajú tamojší moslimskí veriaci silu prekonať svoj strach a prísť na tradičné piatkové modlitby, píše agentúra AFP.



"Stále sú veľmi vystrašení," povedal pre AFP Ibrahim Abdelhalim, imám z mešity v štvrti Linwood. "Normálne by sme čakali okolo 100, teraz je to okolo 30," povedal v súvislosti s návštevnosťou na modlitbách. Pripustil, že tamojšia moslimská komunita nevie, ako obnoviť vo veriacich dôveru.



Pred štyrmi týždňami, v piatok 15. marca, zaútočil 28-ročný Austrálčan a samozvaný biely rasista Brenton Tarrant automatickými zbraňami v mešite Al Noor v centre mesta a vzdialenejšej mešite Linwood. Muž zastrelil 50 ľudí a ďalšie desiatky zranil.



Novozélandskou moslimskou komunitou otriasol tento týždeň ďalší prípad. V tričku s nápisom prezidenta USA Donalda Trumpa 33-ročný muž pokrikoval hanlivé slová na veriacich v mešite Al Noor.



Daniel Nicholas Tuapawa sa neskôr pred súdom priznal. Vyhlásil však, že si na incident, ktorý zaznamenali kamery, nepamätá a konal pod vplyvom svojej duševnej choroby.



Imám Abdelhalim vysvetlil, že i keď sa mnoho veriacich do mešít vrátiť chce, "vybavuje sa im to živo v pamäti - a to nie je dobré".



Novozélandská polícia zverejnila mesiac po útoku oznámenie, podľa ktorého stupeň národného ohrozenia ostáva "vysoký". A to napriek tomu, že podľa predpokladov útočník konal sám.



V súvislosti s bezpečnostnými obavami pristúpili v tomto toku úrady k výraznému zníženiu spomienkových podujatí pre verejnosť pri príležitosti každoročných osláv dňa Anzac.



Deň Austrálsko-novozélandského armádneho zboru (Anzac Day) je na konci apríla každoročným spomienkovým podujatím viažucim sa na prvú veľkú bitku prvej svetovej vojny za účasti armád týchto dvoch tichomorských štátov.



Prísne opatrenia zaviedla vláda aj v zbrojnom priemysle. Do platnosti vstúpil nový zákon zakazujúci predaj a vlastníctvo poloautomatických zbraní armádneho typu a veľkokapacitných zásobníkov. Týka sa aj poloautomatických brokovníc s odnímateľnými zásobníkmi a brokovníc s viac než piatimi nábojmi.



Vláda v piatok pokryla potenciálnu medzeru v zákone tým, že zákon rozšírila tak, aby zahŕňal aj zákaz vývozu poloautomatických zbraní, zásobníkov a ich častí.



"Takéto zmeny sú dôležité, aby nedochádzalo k vývozu zbraní zakázaných na Novom Zélande do ďalších krajín, kde by mohli predstavovať podobné riziko," povedal podpredseda novozélandskej vlády Winston Peters.