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Nedela 5. júl 2026Meniny má Cyril a Metód
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Veriaci si pripomínajú slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

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V znamení 45. výročia vyhlásenia svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy sa niesla Cyrilo-metodská národná púť v Nitre. Uskutočnila sa v netradičnom termíne v sobotu 4. júla 2026 na Svätoplukovom námestí za účasti biskupov Slovenska, predstaviteľov politického i spoločenského života. Odkaz svätých Cyrila a Metoda si svojou účasťou uctil aj prezident SR Peter Pellegrini. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol belehradský arcibiskup-metropolita kardinál Ladislav Nemet (na snímke v popredí uprostred). Foto: TASR - Henrich Mišovič

V roku 867 sa vybrali na cestu do Ríma, aby získali súhlas pápeža na používanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka.

Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomínajú kresťanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Príchod Slovanov na súčasné územie Slovenska sa datuje minimálne začiatkom 6. storočia. Kresťanstvo začalo výraznejšie prenikať medzi Slovanov žijúcich na území súčasného Slovenska v prvej tretine 9. storočia.

Kresťanský panovník Veľkej Moravy Rastislav chápal náboženstvo ako silný fenomén, ktorý bude schopný podporiť existenciu ranostredovekého štátu. Knieža Rastislav sa neúspešne obrátil na pápeža v Ríme s prosbou, aby mu poslal učiteľa, ktorý by uprednostňoval šírenie kresťanskej viery v reči, akou hovorí jeho ľud. Posolstvo nenašlo u pápeža odozvu, kladne však reagoval byzantský cisár Michal III. Na Veľkú Moravu vyslal dvoch vierozvestcov Konštantína a Metoda.

Pochádzali zo Solúna, v okolí ktorého žila v tom čase početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali. Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril hlaholiku - písmo prispôsobené slovanskej reči, a preložil základné state súvisiace s kresťanskou vieroukou. Išlo o výber evanjeliových čítaní Evanjeliár. Po takejto príprave prišli obaja zvestovatelia viery v roku 863 na Veľkú Moravu. Obyvateľstvo spolu s miestnou vládnucou mocou byzantskú misiu prijalo.

V roku 867 sa vybrali na cestu do Ríma, aby získali súhlas pápeža na používanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Konštantín sa už na územie Veľkej Moravy nevrátil. V Ríme ochorel a vstúpil do kláštora, kde prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára 869 zomrel. Pápež začiatkom roka 870 Metoda vymenoval za arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. V roku 873 sa ujal správy cirkvi na Veľkej Morave, obnovil a spravoval veľkomoravské učilište, na ktorom sa vychovával klérus. So svojimi žiakmi pokračoval v prekladaní náboženských spisov. Spory medzi Metodom a Svätoplukom sa vyhrotili v roku 885, keď Metod navrhol za svojho nástupcu kňaza Gorazda. Skôr, ako sa mohol spor vyriešiť, arcibiskup Metod 6. apríla 885 zomrel.

Duchovný odkaz vierozvestov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov i Macedóncov.
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