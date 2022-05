Zeman a Cassis: Veríme vo víťazstvo Ukrajiny, nie v zhnitý kompromis

Praha 26. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal vo štvrtok na zámku v Lánoch švajčiarskeho prezidenta Ignazia Cassisa. Rokovali o vzťahoch oboch krajín, vzťahoch Švajčiarska s Európskou úniou aj o vojne na Ukrajine. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.



Obaja prezidenti na spoločnej tlačovej konferencii spomenuli pomoc, ktorú Švajčiarsko v roku 1968 poskytlo niekoľkým tisícom utečencov, keď odišli z Československa po augustovej invázii vojsk Varšavskej zmluvy na čele s vtedajším Sovietskym zväzom (ZSSR).



Zeman ocenil Švajčiarsko za to, že sa pripojilo k sankciám Únie proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Informoval tiež, že sa s prezidentom Cassisom zhodli na tom, že "veria vo vyriešenie konfliktu nie zhnitým kompromisom, ale víťazstvom Ukrajiny".



Cassis v tejto súvislosti pripomenul trvalú neutralitu Švajčiarskej konfederácie, ale aj to, že jeho krajina odsúdila ruskú agresiu na Ukrajine, pridala sa k sankciám a prijala okolo 50.000 ukrajinských utečencov.



Neutralita Švajčiarska by podľa neho mohla hrať rolu po skončení konfliktu. "Príde čas po vojne, keď tie dve krajiny budú môcť hovoriť medzi sebou. Nebude to jednoduché, ale možno by sme mohli trochu pomôcť," vysvetlil švajčiarsky prezident, citovaný portálom Novinky.cz.