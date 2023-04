Versailles a Zakázané mesto usporiadajú francúzsko-čínsku výstavu

Paríž 6. apríla (TASR) — Versaillský palác vo štvrtok podpísal dohodu so Zakázaným mestom v Pekingu o usporiadaní výstavy týkajúcej sa historických väzieb medzi Francúzskom a Čínou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Výstava sa uskutoční vo Versaillskom paláci nachádzajúcom sa neďaleko Paríža od 1. apríla do 30. júna 2024. Zameraná bude na nadväzovanie vzťahov medzi oboma krajinami v 17. a 18. storočí, najmä za vlády kráľa Ľudovíta XIV. a cisára Kchang-siho, keď na čínsky dvor v roku 1685 prišli francúzski jezuitskí kňazi.



Dohoda bola podpísaná počas prebiehajúcej trojdňovej štátnej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Číne, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na politické a obchodné záležitosti. S prezidentom pricestovala široká delegácia politikov a podnikateľov, ako aj zástupcov kultúrnej sféry.



Výstava sa pôvodne plánovala už v roku 2020, ale z dôvodu covidovej pandémie ju museli odložiť.



Výstava, ktorá prichádza 60 rokov po obnovení diplomatických vzťahov medzi Francúzskom a Čínou, "je prejavom dôvery do budúcnosti a dialógu medzi našimi dvoma kultúrami", uviedla pre AFP šéfka versaillskej inštitúcie Catherine Pégardová.



Podľa jej slov sa na nej stretnú predmety z oboch zbierok, čím sa ukáže, ako vzájomné kontakty medzi oboma krajinami podporili záujem Francúzska o čínsku filozofiu, vedu a umenie.