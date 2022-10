Rusko: Moskva by sa mala podieľať na vyšetrovaní únikov na Nord Stream

Moskva 5. októbra (TASR) - Moskva by sa mala podieľať na vyšetrovaní minulotýždňových únikov na potrubiach plynovodu Nord Stream. Uviedol to v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin. Švédsko pre potreby vyšetrovania uzavrelo oblasť v okolí únikov v Baltskom mori začiatkom tohto týždňa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Únikmi z potrubí plynovodu Nord Stream sa v piatok 30. septembra venovala aj Bezpečnostná rada OSN. Veršinin minulý týždeň na pôde OSN povedal, že išlo o sabotáž a tá by mala byť vyšetrená. Rozhodnutie o medzinárodnom vyšetrovaní však podľa jeho vyjadrení nepadlo, píše AFP.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) začala minulú stredu (28. 9) vyšetrovať úniky ako "medzinárodný teroristický čin". Podmorské výbuchy vážne poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori neďaleko Dánska a Švédska a z potrubia niekoľko dní unikal zemný plyn. Švédsko v pondelok hlásilo zvýšený únik z oblasti menšieho poškodenia plynovodu Nord Stream 2. Z potrubia Nord Streamu 1 už plyn prestal unikať.



Ruský prezident Vladimir Putin obvinil západné krajiny zo spáchania sabotáže na podmorských plynovodoch vedúcich z Ruska do Nemecka. Spojené štáty a ich spojenci tieto obvinenia odmietajú s tým, že Rusko už dlhšie vydiera Európu obmedzením dodávok plynu.