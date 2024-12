Verstappen triumfoval v Katare pred Leclercom a Piastrim

hlasy (zdroj: Nova Sport):



Max Verstappen, víťaz: "Boli to skvelé preteky. Som hrdý na náš tím a na to, aký spravil obrat po kvalifikácii. Na tvrdých pneumatikách som to mal ťažké po reštartoch, ani sme ich nemali ako zahriať. Uvidíme, ako na tom budeme v záverečných pretekoch sezóny. V uplynulých rokoch sa nám tam darilo, tak snáď to tak bude aj tentoraz."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Som veľmi šťastný z tohto výsledku. Máme za sebou skvelý víkend. Charakteristiky môjho monopostu príliš nenahrávajú tejto trati. Sme radi, že sme si polepšili v Pohári konštruktérov. Uvidíme, ako to dopadne v Abú Zabí, a hoci si myslím, že 21 bodov je dosť, dáme do toho všetko."



Oscar Piastri, 3. miesto: "Mali sme to ťažké, autá predo mnou mali podobné tempo. Ani s DRS som príliš nemohol predbiehať. Z výsledku nie som nadšený. Myslím si však, že nás čaká záživný koniec sezóny. Verím, že v Abú Zabí budeme silnejší. Dnes to boli veľmi zábavné preteky, možno najzábavnejšie v sezóne."

VC Kataru (57 kôl, 1 kolo: 5,419 km, celkovo: 308,6 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:31:05,323 h, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +6,031 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +6,819, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +14,104, 5. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +16,782, 6. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +17,476, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +19,867, 8. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) +25,360, 9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +32,177, 10. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +35,762, 11. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) +50,243, 12. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +56,122, 13. Júki Cunoda (Jap./RB) +1:01,100 min., 14. Liam Lawson (Aus./RB) +1:02,656, 15. Alex Albon (V. Brit./Thaj./Williams)



Nedokončili: Sergio Perez (Mex./Red Bull), Nico Hülkenberg (Nem./Haas), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Franco Colapinto (Arg./Williams), Esteban Ocon (Fr./Alpine)







Priebežné poradie (po 23 z 24 pretekov):



1. Verstappen 429 b.*, 2. Norris 349, 3. Leclerc 341, 4. Piatri 291, 5. Sainz 272, 6. Russell 235, 7. Hamilton 211, 8. Perez 152, 9. Alonso 68, 10. Hülkenberg 37, 11. Gasly 36, 12. Cunoda 30. 13. Stroll 24, 14. Ocon 23, 15. Magnussen 16, 16. Albon 12, 17. Daniel Ricciardo (Aus.) 12, 18. Oliver Bearman (V. Brit.) 7, 19. Colapinto, 20. Čou 4, 21. Lawson 4, 22. Bottas 0, 23. Logan Sargeant (USA) 0.







Pohár konštruktérov: 1. McLaren Mercedes 640 b., 2. Ferrari 619, 3. Red Bull Racing Honda RBPT 581, 4. Mercedes 446, 5. Aston Martin Aramco Mercedes 92, 6. Alpine Renault 59, 7. Haas Ferrari 54, 8. RB Honda RBPT 46, 9. Williams Mercedes 17, 10. Kick Sauber Ferrari 4







*- istý víťaz sezóny





Lusail 1. decembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Kataru, predposlednom podujatí seriálu MS F1. Za už istým víťazom sezóny 2024 prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí finišoval Austrálčan Oscar Piastri na McLarene.Verstappen dosiahol 9. víťazstvo v sezóne a celkovo 63. v kariére. V Katare sa mohlo rozhodnúť o prvenstve v Pohári konštruktérov, no napokon o ňom rozhodnú až posledné preteky v sezóne.Víťaz kvalifikácie Russell prišiel o prvú priečku hneď po štarte, ktorý sa vydaril Vestappenovi. Úvodné zákruty priniesli dramatický priebeh, no bez kolízií na popredných pozíciách. Už v prvom kole však prišlo na trať safety car pre kolíziu Ocona a Colapinta, ktorí skončili v pretekoch po tom, čo do nich vrazil Hülkenberg. Kolízii sa nevyhol ani Albon, do ktorého vrazil Stroll, ktorý neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu a v 10. kole v pretekoch skončil po tom, čo odstavil monopost v boxoch. Bezpečnostné vozidlo opustilo trať v 5. kole a Verstappen ideálne zvládol reštart. Tesne za ním sa zoradili Norris, Russell a Piastri. Preteky nevychádzali ani Hamiltonovi, ktorý dostal päťsekundovú penalizáciu za uliaty štart a neskôr mal aj problémy s monopostom. Jeho tímový kolega Russell prezul v 24. kole v nádeji, že sa popasuje o pódiové priečky, no mechanici ho zdržali príliš dlho a po návrate na trať stratil priveľa pozícií. Albonovi odpadlo spätné zrkadlo, po ktorom neskôr prešiel Bottas a na jeho úlomkoch si Hamilton v 34. kole spôsobil defekt a rovnaký problém mal aj Sainz.V 36. kole sa druhýkrát v pretekoch objavilo na trati bezpečnostné vozidlo. Po 40. kole bol naďalej na čele Verstappen pred Norrisom a Leclercom. Norrisove šance na víťazstvo klesli po tom, čo dostal penalizáciu "stop and go" za to, že nespomalil pod žltou vlakou, keď bolo na trati odlomené zrkadlo. Verstappen si v zostávajúcich kolách postrážil prvú pozíciu a triumfoval s viac než šesťsekundovým náskokom. Číňan Čou Kuan-jü zo Sauberu skončil na 8. mieste a získal prvé body v sezóne. Najrýchlejšie kolo odjazdil Brit Lando Norris z Williamsu.Do konca ročníka 2024 ostáva už len záverečné podujatie, ktoré je na programe o týždeň 8. decembra v Abú Zabí.