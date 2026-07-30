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Verstka: Rusi vyhľadávajú informácie, ako sa vyhnúť mobilizácii
Nezávislé weby Verstka a iStories (Dôležité príbehy) predtým v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že ruské vedenie zvažuje novú vlnu mobilizácie.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Aktivisti za ľudské práva v Rusku zaznamenali prudký nárast otázok o možnej novej vlne mobilizácie a spôsoboch, ako sa jej vyhnúť. Pre nezávislý ruský web Verstka to potvrdili mimovládne organizácie Hnutie odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia (DSO), Škola brancov a Choď lesom, píše TASR.
DSO oznámilo výrazný nárast žiadostí týkajúcich sa mobilizácie, ako dosiahnuť odklad, získať kategóriu D pre spôsobilosť na vojenskú službu a ako legálne alebo nelegálne opustiť Rusko.
„Nielen počet, ale aj charakter otázok sa mení. Na jar sa ľudia pýtali: ‚Hovoria, že na jeseň bude mobilizácia, je to pravda?‘ Teraz je formulácia iná: ‚Na jeseň bude mobilizácia, čo máme robiť?‘ Panika postupne ustupuje apatickej pripravenosti na najhorší možný scenár,“ uvádza DSO. Ruské úrady hnutie v roku 2023 zaradili na zoznam „zahraničných agentov“.
Zakladateľ Školy brancov Alexej Tabalov informoval, že aktivisti za ľudské práva pozorujú „miernu paniku medzi záložníkmi“. Dostávajú veľa otázok o mobilizačných rozkazoch, zhromažďovaní informácií, zostavovaní zoznamov v práci alebo o tom, ako sa vyhnúť mobilizácii, ak sa začne.
Prudký nárast žiadostí o pomoc potvrdil aj zakladateľ projektu Choď lesom Grigorij Sverdlin. Podľa jeho slov ich teraz denne dostávajú 150 – 200. „Nie je to panika, ale určite je tu veľa úzkosti,“ uzavrel.
Dobrovoľníci v projekte Choď lesom záujemcov informujú o bezpečných trasách na odchod z Ruska a informujú ich o miestach, kde sa možno ukryť pred povolaním do armády. V minulosti poskytovali aj rady ruským vojakom na Ukrajine, ako sa priamo na bojisku bezpečne vzdať a dostať do zajatia.
Rastúce obavy dokazujú aj rekordné štatistiky vyhľadávania na webe od poslednej čiastočnej mobilizácie na jeseň 2022, ktoré analyzovala Verstka. Termín „mobilizačná výnimka“ sa podľa služby Yandex Wordstat v júli 2026 vyhľadával 32.000-krát a „výnimka z mobilizácie“ 28.000-krát. Otázka „bude mobilizácia“ sa objavila 204.000-krát. Rekordne vzrástli podľa Google Trends aj ďalšie vyhľadávania súvisiace s mobilizáciou.
Nezávislé weby Verstka a iStories (Dôležité príbehy) predtým v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že ruské vedenie zvažuje novú vlnu mobilizácie. S odvolaním sa na spravodajské údaje minulý týždeň aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripomenul, že prezident Putin je pripravený začať mobilizáciu. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev to 27. júla označil za „falošnú provokáciu“.
DSO oznámilo výrazný nárast žiadostí týkajúcich sa mobilizácie, ako dosiahnuť odklad, získať kategóriu D pre spôsobilosť na vojenskú službu a ako legálne alebo nelegálne opustiť Rusko.
„Nielen počet, ale aj charakter otázok sa mení. Na jar sa ľudia pýtali: ‚Hovoria, že na jeseň bude mobilizácia, je to pravda?‘ Teraz je formulácia iná: ‚Na jeseň bude mobilizácia, čo máme robiť?‘ Panika postupne ustupuje apatickej pripravenosti na najhorší možný scenár,“ uvádza DSO. Ruské úrady hnutie v roku 2023 zaradili na zoznam „zahraničných agentov“.
Zakladateľ Školy brancov Alexej Tabalov informoval, že aktivisti za ľudské práva pozorujú „miernu paniku medzi záložníkmi“. Dostávajú veľa otázok o mobilizačných rozkazoch, zhromažďovaní informácií, zostavovaní zoznamov v práci alebo o tom, ako sa vyhnúť mobilizácii, ak sa začne.
Prudký nárast žiadostí o pomoc potvrdil aj zakladateľ projektu Choď lesom Grigorij Sverdlin. Podľa jeho slov ich teraz denne dostávajú 150 – 200. „Nie je to panika, ale určite je tu veľa úzkosti,“ uzavrel.
Dobrovoľníci v projekte Choď lesom záujemcov informujú o bezpečných trasách na odchod z Ruska a informujú ich o miestach, kde sa možno ukryť pred povolaním do armády. V minulosti poskytovali aj rady ruským vojakom na Ukrajine, ako sa priamo na bojisku bezpečne vzdať a dostať do zajatia.
Rastúce obavy dokazujú aj rekordné štatistiky vyhľadávania na webe od poslednej čiastočnej mobilizácie na jeseň 2022, ktoré analyzovala Verstka. Termín „mobilizačná výnimka“ sa podľa služby Yandex Wordstat v júli 2026 vyhľadával 32.000-krát a „výnimka z mobilizácie“ 28.000-krát. Otázka „bude mobilizácia“ sa objavila 204.000-krát. Rekordne vzrástli podľa Google Trends aj ďalšie vyhľadávania súvisiace s mobilizáciou.
Nezávislé weby Verstka a iStories (Dôležité príbehy) predtým v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že ruské vedenie zvažuje novú vlnu mobilizácie. S odvolaním sa na spravodajské údaje minulý týždeň aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripomenul, že prezident Putin je pripravený začať mobilizáciu. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev to 27. júla označil za „falošnú provokáciu“.