Verziu lieku na COVID-19 od Pfizeru začne vyrábať viac ako 30 firiem

Ženeva 18. marca (TASR) - Generickú verziu proticovidového lieku od spoločnosti Pfizer začne vyrábať viac ako 30 farmaceutických firiem. Vo štvrtok to oznámila organizácia Medicines Patent Pool (MPP) podporovaná OSN. TASR správu prevzala z agentúry AP.



MPP vo vyhlásení informuje, že zmluvy podpísané s 35 spoločnosťami na výrobu perorálneho antivirotika Paxlovid od Pfizeru s účinnou látkou nirmatrelvir by mali zabezpečiť ich dostupnosť pre viac ako polovicu svetovej populácie.



Výrobcovia generík v Ázii, Karibiku, východnej Európe a na Blízkom východe začnú vyrábať buď jednotlivé zložky potrebné na výrobu lieku, alebo liek samotný. Licencia na výrobu bola ponúknutá i jednej spoločnosti na Ukrajine, tá však zatiaľ nedokázala potvrdiť, či sa bude môcť do programu zapojiť.



Výkonný riaditeľ MPP Charles Gore uviedol, že dostupnosť tohto lieku je obzvlášť dôležitá v najchudobnejších krajinách sveta. "Už pri vakcínach boli úplne na chvoste a takáto možnosť liečby bude na predchádzanie ďalším obetiam absolútne kľúčová," dodal. Odhadol tiež, že prví výrobcovia generík by svoje lieky mohli predložiť na schválenie už tento rok.



Viacerí odborníci z oblasti zdravotníctva dohodu privítali, poukázali však na fakt, že nezahŕňa niektoré krajiny, ktoré boli pandémiou výrazne zasiahnuté. Ide napríklad o Brazíliu, ktorá síce bude môcť generiká vyrábať, no tie nebudú na brazílskom trhu dostupné.



Liek Paxlovid podľa Pfizeru dokáže znížiť riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a hospitalizácie až o 90 percent, pričom by mal byť účinný aj proti novému variantu omikron. Európska komisia liečivo schválila v januári na základe odporúčania Európskej liekovej agentúry (EMA).



V januári MPP ohlásila podobnú dohodu so spoločnosťou MSD, ktorá podpísala dohodu na výrobu svojho proticovidového lieku molnupiravir s viac ako 24 krajinami.