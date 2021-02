K ISS sa vydala nákladná loď Progress so zásobami

Moskva 15. februára (TASR) - Bezposádková ruská nákladná loď Progress v pondelok úspešne odštartovala z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane a vydala sa na let k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), kam dopraví kyslík a ďalšie zásoby pre posádku. Náklad má hmotnosť 2,5 tony a k ISS by mal Progress doraziť v stredu, informovala agentúra Interfax.



Progress vezie zásoby dusíka i materiál na utesnenie otvorov, ktorými v ruskom module Zvezda od augusta minulého roku unikal vzduch. Posádke má pri hľadaní miesta úniku pomôcť špeciálny nový mikroskop.



Táto situácia trvá už mesiace a viedla aj k dočasnému poklesu tlaku v ruskom module ISS.



Posádke sa improvizovanými pomôckami podarilo nájsť jedno z pravdepodobných miest úniku a provizórne ho opraviť. Zatiaľ sa im ho však nepodarilo úplne eliminovať.



Informácia o tomto úniku sa objavila 20. augusta minulého roku. Následne tlačová služba Roskosmosu oznámila izoláciu posádky ISS v ruskom module na čas trvania tlakovej skúšky v americkom segmente. O štyri dni neskôr generálny riaditeľ spoločnosti Roskosmos Dmitrij Rogozin uviedol, že únik vzduchu z ISS je zanedbateľný a prístrojmi sotva postrehnuteľný. V januári riaditeľ letu ruského modulu ISS Vladimir Soloviov poznamenal, že miera úniku vzduchu je tisíckrát nižšia ako kritická.



Kozmická loď Progress vezie na ISS aj mnoho vedeckého vybavenia: v prvom rade "fotobioreaktor", pomocou ktorého sa budú robiť pokusy so získavaním kyslíka pomocou rias a baktérií. Posádka stanice tiež dostane sondy na biodegradáciu, aby mohla monitorovať zloženie mikroorganizmov v atmosfére ISS a študovať ich vplyv na štrukturálne materiály vo vesmíre.



Progress na ISS dopraví viac ako 600 kilogramov pohonných látok a 420 kilogramov vody. Vezie aj lieky a oblečenie pre posádku. Tá má momentálne sedem členov: okrem dvoch ruských kozmonautov sú v nej aj štyria Američania a jeden japonský astronaut.