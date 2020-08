Vesmírna doprava vytvára potrebu nového právneho rámca, tvrdia experti

Bratislava 2. augusta (TASR) - Let kozmickej lode Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorá sa má vrátiť na Zem s dvoma americkými astronautmi v nedeľu večer, predstavuje podľa viacerých expertov míľnik v dobývaní vesmíru. Keďže ide o vôbec prvý let do vesmíru v réžii súkromnej spoločnosti, vznikajú v tejto súvislosti nové otázky týkajúce sa vesmírneho práva, uviedol Brian Israel z Univerzity v Berkeley.



Israel v podcaste Brookingsovho inštitútu upozornil, že mnohé z činností vo vesmíre, ktoré donedávna vykonával štát, postupne prechádzajú do rúk súkromných spoločností. Tie však nie sú signatármi Kozmickej zmluvy (Outer Space Treaty) - základného dokumentu o uplatňovaní práva vo vesmíre z roku 1967.



"Niektorí riadiaci pracovníci (súkromných spoločností) tvrdia, že nie sú viazaní Kozmickou zmluvou, čo je v podstate pravda. Článok 6 zmluvy však hovorí, že štáty sú zodpovedné za všetky národné aktivity (vo vesmíre)," povedal Israel. To znamená, že súkromné firmy vo vesmíre a na vesmírnych telesách podliehajú právnym normám štátu, z ktorého pochádzajú.



To platí aj pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorej fungovanie po právnej stránke upravuje špeciálna medzivládna dohoda. Podpísalo ju všetkých päť strán, ktoré sa na chode ISS podieľajú - Rusko, Japonsko, Kanada, Spojené štáty a Európska vesmírna agentúra (EPA), uvádza Úrad OSN pre vesmírne záležitosti.



Israel dodáva, že Kozmická zmluva postupne stráca na aktuálnosti a vyvoláva viacero otázok. Medzinárodné spoločenstvo však nejaví záujem o vypracovanie nového právneho rámca. Problémom sú napríklad územné otázky. Kozmická zmluva zakazuje územné nároky štátov na vesmírnych telesách, súkromné spoločnosti však v tejto súvislosti nespomína.



Matthew Schaefer z Univerzity v Nebraske pre americký denník The Washington Post upozornil, že niektoré spoločnosti už dnes pripravujú modely hotelov na vesmírnych telesách, iné sa pripravujú na ťažobnú činnosť na Mesiaci.



"Vesmírna doprava a turizmus vytvárajú naliehavú potrebu novej legislatívy, aby súkromné spoločnosti dodržiavali isté pravidlá," uviedol.



V otázke možnej ťažby na Mesiaci Israel pripomenul všeobecnú tendenciu aplikovať už existujúce pravidlá na nové prostredie. Vzorom pre ťažbu vo vesmíre je pre mnohých ťažba na morskom dne, ktorú takisto upravuje špeciálna dohoda. Expert však podotkol, že situácia je v prípade vesmírnych telies odlišná a nie je možné na nich preniesť existujúce legislatívne normy vyplývajúce z Dohovoru OSN o morskom práve.



"Vesmírne aktivity, ktoré si mnohí z nás predstavujú a po ktorých mnohí z nás volajú, si budú vyžadovať komplexný právny rámec," dodal Israel.