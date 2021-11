Vesmírna kapsula Crew Dragon úspešne pristála na Zemi

Washington 9. novembra (TASR) - Vesmírna kapsula Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX so štyrmi astronautmi na palube úspešne pristála v pondelok približne o 22.30 h miestneho času (utorok 04.30 SEČ) na mori v Mexickom zálive pri pobreží amerického štátu Florida. Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý udalosť streamoval naživo, píšu svetové tlačové agentúry.



Štyria astronauti misie Crew-2 strávili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) dovedna 199 dní. Posádku misie tvorili astronauti Thomas Pesquet z Francúzska, Shane Kimbrough a Megan McArthurová z USA a Akihiko Hošide z Japonska. Štvorica na ISS pôsobila od apríla, keď ich na orbitu dopravila kozmická loď Crew Dragon Endeavour.



NASA návrat astronautov z ISS pre silný vietor v plánovanom mieste pristátia posunula z nedele na pondelok. Okrem toho sa v lodi Crew Dragon pokazila toaleta a posádka preto počas osemhodinovej cesty späť na Zem musela používať plienky. McArthurová situáciu označila za "nie úplne ideálnu", no s takýmito "malými výzvami sa astronauti musia podľa nej pri misiách vysporiadať".



Štart kozmickej lode Crew Dragon Endurance spoločnosti SpaceX, ktorá má na ISS dopraviť novú posádku SpaceX Crew-3, taktiež viackrát odložili, pričom v súčasnosti je naplánovaný na 11. novembra. Členmi posádky SpaceX Crew-3 sú veliteľ misie Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barronová, všetci z USA, a Matthias Maurer z Nemecka. Na ISS majú pracovať do apríla 2022. Kozmická loď mala pôvodne k ISS odštartovať 31. októbra, no štart pre počasie posunuli o tri dni. Neskôr štart znovu posunuli z dôvodu zdravotných problémov jedného z členov posádky.