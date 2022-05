Vesmírna loď Boeing CST-100 Starliner úspešne pristála v Novom Mexiku

Washignton 26. mája (TASR) - Vesmírna loď Boeing CST-100 Starliner pristála v stredu na púšti v americkom štáte Nové Mexiko po úspešnom ukončení šesťdňovej misie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Kapsula pristála vo White Sands v Novom Mexiku o 16:49 h miestneho času (23:49 h SELČ). Testovací let sa považuje za rozhodujúci pri obnovení reputácie leteckého gigantu Boeing po predchádzajúcich zlyhaniach, konštatuje AFP.



Na palube Starlineru bola len testovacia figurína nazvaná Rosie the Rocketeer. Ide o "vesmírnu verziu" Rosie the Riveter, ktorej obraz sa od čias druhej svetovej vojny používa ako symbol amerického feminizmu a posilnenia postavenia žien.



Kapsula na ISS viezla v rámci testovacieho letu potraviny pre sedem obyvateľov stanice a vybavenie na výstup do otvoreného vesmíru.



Vesmírna loď Boeing CST-100 Starliner sa má stať konkurenciou spoločnosti SpaceX v doprave astronautov na obežnú dráhu. Koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka by sa dvaja alebo traja skúšobní piloti NASA mohli vydať na prvý let spoločnosti Boeing s ľudskou posádkou.