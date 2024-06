Vesmírna loď Boeing Starliner odštartovala na svoj prvý let s posádkou

Washington 5. júna (TASR) - Vesmírna loď Boeing CST-100 Starliner v stredu odštartovala zo Základne vesmírnych síl na Myse Canaveral na Floride na svoj prvý let s posádkou. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.



Loď Boeing Starliner s astronautmi Barrym Wilmorom a Sunitou Williamsovou na palube vyniesla nosná raketa Atlas V. Cieľom tohto skúšobného letu je pripojenie k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a následný návrat na Zem. Cesta k ISS by mala trvať 25 hodín.



Štart vesmírnej lode spoločnosti Boeing bol od mája dvakrát na poslednú chvíľu odložený pre technické problémy. Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú súkromnú spoločnosť SpaceX, ktorá pre NASA dopravuje astronautov do vesmíru od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné lety vesmírnej lode Boeing Starliner sa uskutočnili bez posádky. Prvý v roku 2019 na ISS nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Pri druhom skúšobnom lete v máji 2022 bola loď k ISS pripojená takmer päť dní.