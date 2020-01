VIDEO: Vesmírna loď Crew Dragon absolovala úspešne posledný veľký test

Mys Canaveral 20. januára (TASR) - Spoločnosť SpaceX uskutočnila v nedeľu posledný veľký test vesmírnej lode Crew Dragon pred jej letom s posádkou na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Počas neho sa kapsula Dragon oddelila od rakety Falcon 9, ktorá následne úmyselne explodovala. Kapsula sa potom na padákoch vrátila na Zem a deväť minút po oddelení od rakety pristála v Atlantickom oceáne, uviedla agentúra AFP.



Účelom skúšky bolo overiť bezpečnosť posádky pri prípadných problémoch s raketou v priebehu letu. Zakladateľ SpaceX Elon Musk označil nedeľňajší test za "dokonalú misiu". O "úspechu" hovoril aj riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine.







Test sa po jednodňovom odklade začal štartom rakety Falcon 9 o 16.30 h SEČ v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Raketa bola naprogramovaná tak, aby jej let simuloval vynesenie kapsuly Crew Dragon vezúcej figuríny na obežnú dráhu.



Jednu minútu a 24 sekúnd po štarte vo výške 19 kilometrov nad Atlantickým oceánom bol spustený manéver odpojenia kapsuly od rakety, ktorá v tom čase letela rýchlosťou viac ako 1500 kilometrov za hodinu. Kozmická loď aktivovala svoj pohon a vzdialila sa od rakety, ktorá krátko po oddelení explodovala.



Crew Dragon potom pokračovala vo svojej trajektórii a dosiahla výšku asi 40 kilometrov, keď sa otvorili štyri veľké padáky, ktoré brzdili jej zostup.



Pri lete s posádkou bude uvedený manéver určený na záchranu astronautov v prípade, ak by mala nosná raketa problém pri naberaní výšky alebo by vybočila z kurzu.



Po teste nasleduje obhliadka kapsule a analýza letových údajov, ktoré majú ukázať, či je loď Crew Dragon pripravená na misie s posádkou.



Od ukončenia letov raketoplánov v roku 2011 sa musia Spojené štáty spoliehať na ruské rakety Sojuz, ktoré sú zatiaľ jediné schopné dopraviť astronautov na ISS. vesmírnu stanicu, keď USA odídu z jej flotily raketoplánov. NASA má so spoločnosťami Boeing a SpaceX uzatvorený kontrakt v hodnote ôsmich miliárd dolárov. Obe majú pre NASA do roku sprostredkovať 2024 šesť letov s ľudskou posádkou — každý so štyrmi astronautmi.



Testovací návratový modul kozmickej lode Starliner od Boeingu však mal vlani v decembri technické problémy, pre ktoré sa nemohol spojiť s ISS a pristál v štáte Nové Mexiko.