Vesmírna loď Starliner po prvý raz úspešne pristála na ISS

Washington 21. mája (TASR) - Bezpilotná vesmírna loď Starliner spoločnosti Boeing sa v piatok večer vôbec po prvý raz úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), informuje agentúra DPA.



Loď pristála na ISS po približne jednodňovom lete zhruba vo výške 400 kilometrov nad Zemou. Na palube niesla 355-kilogramový náklad vrátane zásob pre posádku stanice od amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Boeingu.



Ako poznamenala DPA, tento úspešný let bol dôležitou skúškou pre Starliner, keďže séria predchádzajúcich technických problémov spôsobila dvojročný sklz v plánovom harmonograme tohto projektu. Boeing totiž v budúcnosti plánuje využívať Starliner na prepravu astronautov na ISS, čím by poskytol alternatívu k lodi Crew Dragon od spoločnosti SpaceX.



Loď sa mala pôvodne pripojiť k vesmírnej stanici ešte v júli minulého roka. Misiu však niekoľkokrát odložili, najprv pre problémy, ktoré na ISS nastali po prílete ruského výskumného modulu Nauka, neskôr pre problémy s ventilmi pohonného systému.



Pri prvom skúšobnom lete v decembri 2019 Starliner k ISS nedorazil, sčasti za to mohli softvérové chyby, ktoré spôsobili, že loď spaľovala príliš mnoho paliva.



Starliner je čiastočne opakovane použiteľná vesmírna loď pozostávajúca z posádkovej kapsuly a servisného modulu, ktorá je na obežnú dráhu Zeme vystrelená raketou. Po certifikácii bude môcť na ISS prepravovať až štyroch členov posádky.