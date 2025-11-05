< sekcia Zahraničie
Vesmírny odpad spôsobil odklad návratu tajkonautov na Zem
Pred návratom tajkonautov na Zem musí prebehnúť analýza rizík uviedla CMSA a zdôraznila, že bezpečnosť posádky a úspech misie sú prvoradé.
Autor TASR
Peking 5. novembra (TASR) — Návrat trojčlennej posádky čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác), pôvodne plánovaný na stredu, bol z bezpečnostných dôvodov odložený. Vesmírnu loď Šen-čou 20, ktorá ich mala dopraviť na Zem, zrejme zasiahol malý kus vesmírneho odpadu, oznámila Čínska agentúra pre pilotované kozmické lety (CMSA). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Pred návratom tajkonautov na Zem musí prebehnúť analýza rizík uviedla CMSA a zdôraznila, že bezpečnosť posádky a úspech misie sú prvoradé. Nový termín návratu zatiaľ nebol stanovený.
Tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie by mali pristáť pri obci Tung-feng vo Vnútornom Mongolsku. Vo vesmíre strávili šesť mesiacov a 31. októbra ich prišla vystriedať nová trojčlenná posádka.
Vesmírna stanica Tchien-kung je dimenzovaná na dlhodobý pobyt trojčlennej posádky, ale dočasne ju môže obývať aj šesť tajkonautov. Je funkčná od roku 2022 a jej trojčlenná posádka sa strieda každých šesť mesiacov.
Čína sa snaží stať významným hráčom v oblasti kozmonautiky a po nástupe prezidenta Si Ťin-pchinga investuje značné finančné prostriedky do svojho vesmírneho programu. Do roku 2030 chce vyslať na Mesiac misiu s posádkou.
Pred návratom tajkonautov na Zem musí prebehnúť analýza rizík uviedla CMSA a zdôraznila, že bezpečnosť posádky a úspech misie sú prvoradé. Nový termín návratu zatiaľ nebol stanovený.
Tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie by mali pristáť pri obci Tung-feng vo Vnútornom Mongolsku. Vo vesmíre strávili šesť mesiacov a 31. októbra ich prišla vystriedať nová trojčlenná posádka.
Vesmírna stanica Tchien-kung je dimenzovaná na dlhodobý pobyt trojčlennej posádky, ale dočasne ju môže obývať aj šesť tajkonautov. Je funkčná od roku 2022 a jej trojčlenná posádka sa strieda každých šesť mesiacov.
Čína sa snaží stať významným hráčom v oblasti kozmonautiky a po nástupe prezidenta Si Ťin-pchinga investuje značné finančné prostriedky do svojho vesmírneho programu. Do roku 2030 chce vyslať na Mesiac misiu s posádkou.