Vesmírny startup Agnikul vypustil druhú súkromne postavenú raketu

Bengaluru 30. mája (TASR) - Indická súkromná spoločnosť Agnikul Cosmos vo štvrtok prvýkrát úspešne odpálila raketu Agnibaan. Ide o druhý súkromný vesmírny raketový projekt v Indii, pričom raketový motor využíva plyn aj kvapalné palivo. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"(Je to) veľký míľnik, ako vôbec prvý riadený let polokryogénneho kvapalinového motora realizovaného aditívnou výrobou," uviedla Indická organizácia pre výskum vesmíru (ISRO) na platforme sociálnych médií X.



Agnibaan je prispôsobiteľná dvojstupňová nosná raketa, ktorá môže na obežnú dráhu vo výške 700 kilometrov vyniesť užitočné zaťaženie 300 kg. Štvrtkový suborbitálny let mal otestovať funkčnosť motora vyrobeného technológiou 3D. Raketa letela dve minúty do maximálnej výšky 8076 metrov a potom dopadla do oceánu.



Prvá indická súkromne vyvinutá raketa spoločnosti Skyroot úspešne odštartovala v roku 2022.



Ako informovala Indická vesmírna asociácia (ISpA). úspešný test "posilňuje globálnu dôveru" v súkromný vesmírny priemysel v krajine. Premiér Naréndra Módí v posledných rokoch podporuje domáci vesmírny program a presadzuje tiež privatizáciu a komercializáciu tohto sektora.



Spoločnosť Agnikul bola založená v roku 2017 a okrem vývoja rakiet ako prvá v Indii vlastní aj súkromný odpaľovací priestor a riadiace centrum misie. Všetky ostatné odpaľovacie rampy prevádzkuje ISRO.



Indický nízkorozpočtový vesmírny program dosiahol prvý veľký úspech v roku 2008, keď na obežnú dráhu Mesiaca vyslala sondu Čandraján-1. Sonda Čandraján-3 ako prvá úspešne pristála 23. augusta 2023 v oblasti dovtedy neprebádaného južného pólu Mesiaca.



V roku 2014 India ako prvá ázijská krajina vyslala sondu na obežnú dráhu Marsu a plánuje tiež misiu s ľudskou posádkou na obežnej dráhe Zeme. V spolupráci s Japonskom chce do roku 2025 vyslať ďalšiu sondu na Mesiac a neskôr aj orbitálnu misiu k Venuši.