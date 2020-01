Vestagerová: V EK bude po brexite chýbať aj jedinečný britský humor

Brusel 30. januára (TASR) - To, čo bude po brexite chýbať v inštitúciách Európskej únie sídliacich v Bruseli, bude okrem iného aj povestný britský humor, ktorý preslávili komediálna skupina Monty Python či Mr Bean. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Prvá vec, (ktorá bude chýbať) je zmysel pre humor," ktorý britskí eurokomisári prinášali na zasadnutia, povedala novinárom podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Margrethe Vestagerová. Dodala, že dánsky a britský humor sú si veľmi podobné.



Británia v posledných mesiacoch pred odchodom z EÚ, ku ktorému dôjde v piatok 31. januára, vo veľkej miere prestala svojich zástupcov posielať na zasadnutia v rámci EÚ a Julian King - posledný z britských eurokomisárov nebol vymenovaný za člena novej EK Ursuly von der Leyenovej.



Nižšie postavení britskí úradníci pracujúci pre EK však budú môcť svoju prácu vykonávať aj naďalej, doplnila AFP. Dodala, že ich šance na kariérny rast v inštitúciách EÚ však budú zrejme limitované, ak nezískajú okrem britskej aj ďalšiu štátnu príslušnosť niektorej z krajín EÚ.



Vestagerová poznamenala, že v EK bude po brexite okrem typického britského humoru chýbať aj majstrovské ovládanie angličtiny - hlavného pracovného jazyka. "Chýbajú mi, lebo priniesli britskú kultúru a jazykové schopnosti, ktorými nikto z nás nedisponuje," povedala a priznala, že angličtina niektorým v EÚ spôsobuje problémy vzhľadom na technické a komplexné záležitosti, ktorými sa zaoberajú. "Musíte byť opatrný, aby ste skutočne povedali to, čo si myslíte, že hovoríte," zdôraznila.



Hoci je angličtina materinským jazykom aj pre zástupcov z Írska a Malty, brexit nasmeroval diskusie k tomu, či by mala aj naďalej zostať dominantným jazykmi v EK.