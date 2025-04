Veteráni izraelského letectva kritizujú obnovenie bojov v Pásme Gazy

Tel Aviv 10. apríla (TASR) - Takmer tisíc súčasných aj bývalých členov izraelských vzdušných síl podpísalo list, v ktorom odsúdili obnovenie vojenských operácií v Pásme Gazy. List podľa štvrtkovej správy agentúry DPA vyvolal nevôľu vlády premiéra Benjamina Netanjahua i vedenia armády, píše TASR.



Signatári obvinili vládny kabinet z pokračovania vojny, ktorá slúži len „politickým a osobným záujmom“, a nie bezpečnosti Izraela.



Vyzvali lídrov, aby uprednostnili uzavretie dohody o prepustení všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Gaze, aj keď by to malo znamenať ukončenie vojny proti militantnému hnutiu Hamas. V liste varovali, že pokračovanie bojov môže rukojemníkov, izraelských vojakov i civilistov stáť život.



Väčšina zo signatárov je na dôchodku, hoci niektorí sú stále aktívni záložníci. Veleneie vzdušných síl už avizovalo, že plánuje prepustiť všetkých slúžiacich vojakov, ktorí list podpísali.



Vo štvrtok to podporil aj Netanjahu a skupinu označil za „radikálny okraj“, cieľom ktorého je „zvrhnúť“ jeho vládu. Uviedol tiež, že list podkopáva armádu a povzbudzuje nepriateľov Izraela.



Podľa kritikov Netanjahu konflikt v Pásme Gazy obnovil len preto, aby si zachoval svoju politickú budúcnosť. Jeho vláde hrozil pád, keby do konca marca neschválila nový štátny rozpočet, čo by vyvolalo nové voľby.



Pre schválenie rozpočtu Netanjahu potreboval podporu krajne pravicového ministra Itamara Ben Gvira, ktorý v januári podal demisiu v proteste proti uzavretiu prímeria s Hamasom. Do vlády sa opäť vrátil po obnovení bojov v Pásme Gazy v polovici marca.