Veteráni Ruska obvinil organizáciu Memorial z rehabilitácie nacizmu

Moskva 5. februára (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal preverovať podnet občianskeho hnutia Veteráni Ruska, ktoré obviňuje ľudskoprávnu mimovládnu organizáciu Memorial zo snáh o "rehabilitácie nacizmu".



Predseda predstavenstva medzinárodnej historickej a vzdelávacej spoločnosti Memorial Jan Račinskij v sobotu pre agentúru Interfax spresnil, že Veteráni Ruska napísali podanie na Sledkom ešte pred zasadnutím najvyššieho súdu, ktorý 28. decembra roku 2021 rozhodol o likvidácii organizácie Medzinárodný Memorial.



Račinskij dodal, že začiatkom budúceho týždňa bude známy termín jeho predvolania na Sledkom.



Interfax informoval, že celoštátne hnutie Veteráni Ruska sa v decembri obrátilo na generálneho prokurátora Igora Krasnova a šéfa Sledkomu Alexandra Bastrykina so žiadosťou, aby preverili a postavili pred súd vedenie a zamestnancov spoločnosti Memorial, a to za "popieranie, zámerné zamlčiavanie a falšovanie faktov o zločinoch spolupáchateľov nacistov, a to prostredníctvom snáh o uchovanie ich pamiatky ako obetí politických represií".



Vedenie Memorialu sa podľa Interfaxu domnieva, že prokuratúra začala voči nemu nové konanie bez toho, aby preverila tieto tvrdenia Veteránov Ruska.



Memorial súčasne kategoricky odmieta, že sa podieľal na rehabilitácii nacizmu.



Ruský najvyšší súd rozhodol o likvidácii organizácie Medzinárodný Memorial (v angličtine International Memorial) 28. decembra a o deň neskôr - 29. decembra - moskovský mestský súd vydal podobné rozhodnutie proti centru ľudských práv Memorial.



Podnet na ich likvidáciu dala prokuratúra, ktorá konštatovala, že obe organizácie porušili zákon o "zahraničných agentoch".



Táto medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť bola založená v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín.



V roku 1989 sa všetky zjednotili do celozväzovej spoločnosti Memorial, pričom jej čestným predsedom sa stal renomovaný vedec a sovietsky disident Andrej Sacharov.



Zaoberá sa najmä skúmaním obdobia represálií, ktoré sa udiali v Sovietskom zväze, a stará sa o zachovanie pamiatky ich obetí.



Na základe rozhodnutia príslušných ruských úradov bola v októbri roku 2016 zaradená do zoznamu zahraničných agentov, pretože je prijímateľom finančnej pomoci zo zahraničia.



Pozorovatelia v Rusku aj v zahraničí verdikt ruských súdov odsúdili. Európsky súd pre ľudské práva žiadal Rusko o odloženie výkonu predmetných súdnych rozhodnutí, dodal nedávno web Meduza.io.